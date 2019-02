Delfí Geli: «Tenim plantilla per fer bé les coses»

El president del Girona FC, Delfí Geli, ha tret ferro a la nova derrota de l'equip recordant que "tenim plantilla per fer bé les coses" i perquè "arribin els bons resultats". Així ho ha explicat avui el matí en la roda de premsa de la campanya "Ningú dormint al carrer a Catalunya", on el club hi col·labora.

L'objectiu de l'equip, segons ha explicat, continua sent arribar als "42 punts" per salvar la categoria i el pròxim pas és guanyar el partit amb l'Osca. "Tots hem de mirar en aquesta direcció per treure tres punts que ens faran veure el panorama de diferent manera", ha puntualitzat Geli.

Preguntat sobre si jugar la copa ha perjudicat l'equip a la lliga, el president del Girona ha volgut destacar la part positiva d'estar a les dues categories. "Enfrontar-nos a dos grans equips com són l'Atlètic de Madrid i el Real Madrid ens ha fet veure que el club té plantilla per fer bé les coses", ha afirmat Geli, recordant que ara "toca centrar-se en la lliga" i "treure bons resultats per tenir una mica més de tranquil·litat".