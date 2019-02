La Lliga Genuine celebrava aquest passat cap de setmana la seva segona fase i ho feia a La Corunya. Hi va participar el Girona amb un excel·lent paper, perquè no va perdre cap dels tres partits que va disputar. Dissabte, a més d'empatar sense gols contra el Mallorca (0-0), es va guanyar a la Reial Societat (3-0). Per acabar-ho d'arrodonir, ahir va tocar una nova victòria. Aquest cop, davant del Mallorca (3-1).