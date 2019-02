Granell: «Ens dol molt el gol als 12 segons de la segona part i ja no reaccionem»

El capità del Girona, Àlex Granell, va donar la cara ahir després de la derrota a Ipurua amb un discurs autocrític per la manera com s'havia encaixat el segon gol, als dotze segons després de la represa, però va recordar que «de partits dolents cada temporada n'hi ha» i va apuntar al duel de l'Osca com a «clau». «A la mitja part, tot ens creiem el missatge de continuar competint, de seguir creant ocasions i ens dol molt el gol que ens fa només de sortir a la segona; no tenim temps ni de tocar la pilota, ens marquen als dotze segons i no sé si és falta de concentració o de contundència però tot se'n va en orris en aquesta acció», va dir Granell parlant del 2-0 marcat per Charles i els devastadors efectes que va tenir en el joc del Girona.

«M'agradaria diferenciar la primera part de la segona, crec que els primers 45 minuts són bons però a la segona, després del segon gol, som incapaços de reaccionar... Ens dediquem a tirar pilotes a dalt i no tornem a jugar com a la primera meitat», va analitzar Granell que va recordar que la temporada passada el Girona tampoc havia tingut un bon dia al camp de l'Eibar: «Un partit dolent com aquest el tenim cada any, esperem que només sigui això, com l'any passat, en què tampoc vam competir aquí contra un rival que no se'ns dona bé i esperem guanyar la setmana vinent a Montilivi contra un rival que sí se'ns dona bé com l'Osca».