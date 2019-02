Ha arribat el moment en què Eusebio Sacristán ja no fa les rodes de premsa des de la tranquil·litat que li suposava veure com el seu equip anava sumant punts i tenia el descens ben lluny. Ara les coses han canviat. Els resultats manen i aquests diuen que el Girona no se'n surt. Tant, que s'ha acostat perillosament al descens. El dolorós 3-0 d'ahir a Eibar s'ha traduït en la novena jornada sense guanyar. I si no es guanya i els rivals sí que ho fan, el desenllaç és evident. A Eusebio li va tocar acceptar un nou rol. El de calmar els ànims i carregar amb les culpes. Fins ara, no se l'havia vist fent aquest paper. Va voler treure pressió als seus jugadors tot entonant el mea culpa. «El que més mal em fa és que no hem sigut nosaltres», va etzibar. Però ben aviat va matisar que, si això havia passat, era pel plantejament. I un missatge cap a l'afició. O dos. El primer, que el Girona té «ingredients» suficients com per salvar-se. El segon, que el partit de l'Osca de dissabte vinent és «molt important».

Havia dit durant la prèvia, el dissabte, que «sento que cada cop estem més a prop de guanyar». Segur que n'estava convençut, d'això no hi ha dubte. El que passa és que ahir no hi va haver color. «Han sigut superiors», va admetre Eusebio. Acceptable el primer temps, però no pas el segon. «Estàvem fent un gran desgast, tenint el rival al seu camp, que no és fàcil. La sensació, tot i anar perdent, era que el partit estava allà», analitzava. Però llavors, patacada només tornar del descans, amb un gol a pocs segons. «Ens ha fet molt de mal el 2-0. Encaixar-lo, anímicament, ha estat dur». Llavors, el Girona no se'n va sortir. Va ser incapaç. «No hem sigut nosaltres i això és el que més mal em fa», deia. I per què? «Per donar-li la volta a la situació hem decidit jugar molt en llarg. Hem treballat durant tota la temporada per tenir el control i fer mal als rivals a través de jugar més. No ho hem fet. El missatge que he llançat als jugadors potser no ha estat l'adequat». Per això, Eusebio explicava que «tinc una gran responsabilitat del que ha passat. Hem d'estar més convençuts que el nostre camí és un altre del que hem mostrat aquí».



«Em sento fort»

Amb tants partits sense guanyar, és normal que els ànims, al vestidor de Montilivi, no siguin els idonis. «Tot això ve condicionat pels resultats, fa molt de temps que no aconseguim la victòria. Som humans», reflexionava. Va voler deixar clar que el Girona s'havia presentat a Eibar «decidit» a sumar els tres punts. Per això, després del 3-0 i d'una nova patacada, «el proper partit per a nosaltres serà molt important, haurem d'insistir per donar la volta a tot això ben aviat», fent referència al duel d'aquest dissabte amb l'Osca.

És aquí quan va voler llançar un missatge tranquil·litzador a l'entorn. Les alarmes ja estan enceses però Eusebio intentava que tinguin el mínim ressò possible. «Tenim tots els ingredients i arguments per capgirar aquesta situació», va manifestar. Davant tot, optimisme. «Em sento fort», responia quan se li va preguntar per com ho veia ell tot plegat. «Estem fent un bon treball i l'equip ho dona tot cada dia. Això em dona força. Però no només jo, sinó que som un grup molt fort que ha aconseguit coses a través del treball i la unitat». Perquè és aquesta la recepta. Estar junts. «Hem d'intentar sortir d'aquí estant més units que mai, lluitant i confiant».