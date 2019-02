Geli: «L'objectiu segueix sent arribar als 42 punts»

El president del Girona FC, Delfí Geli, va treure ferro a la nova derrota de l'equip (3-0 diumenge al camp de l'Eibar) recordant que «tenim plantilla per fer bé les coses» i perquè «arribin els bons resultats». L'endemà de la clara desfeta a Ipurua, Geli va parlar ahir en en el marc de la roda de premsa a l'Ajuntament de Girona de la campanya «Ningú dormint al carrer a Catalunya», en què el club de Montilivi col·labora.

L'objectiu del Girona, segons va explicar Geli, continua sent arribar als «42 punts» per salvar la categoria i el pròxim pas és guanyar el partit amb l'Osca d'aquest dissabte a Montilivi (20.45). «Tots hem de mirar en aquesta direcció per treure tres punts que ens faran veure el panorama de diferent manera», va puntualitzar Geli.

Preguntat sobre si arribar als quarts de final de la Copa ha perjudicat l'equip a la Lliga, el president del Girona va voler destacar la part positiva d'estar a les dues competicions. «Enfrontar-nos a dos grans equips com són l'Atlètic de Madrid i el Reial Madrid ens ha fet veure que el club té plantilla per fer bé les coses», va afirmarGeli. D'altra banda, ahir la Lliga va anunciar els horaris de la jornada 25. El Girona-Reial Societat es jugarà el dilluns 25 (21.00, Gol).