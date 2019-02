Cristhian Stuani és feliç a Girona. S'hi troba a gust i està implicat en el projecte del club que el va recuperar per a a Lliga espanyola fa dos estius. El seu gran rendiment ha fet que li arribessin propostes i interessos d'altres equips però finalment, ha arribat a una entesa amb el Girona per a renovar fins el 2022. Malgrat les dificultats, Stuani ha confirmat que sempre s'ha vist a Montilivi. "Mai m'he vist fora del Girona. Se n'ha parlat molt i hi ha hagut possibilitats que s'han estudiat.

Pel que fa a la situació esportiva de l'equip, Stuani s'ha mostrat convençut de les possibilitats de l'equip de capgirar-la. "Tenim eines per sortir d'aquest sotrac", deia. L'uruguaià assegura que la plantilla "té les capacitat i les ganes de tornar a aconseguir una victòria". En aquest sentit veu el partit contra l'Osca de dissabte "clau". "No sé si dir-ne final o no. Necessitem guanyar. Tot està molt igualat i cada punt pot ser vital. Hem de fer un pas endavant".

De la seva banda, Quique Cárcel ha explicat que el club no s'ha reforçat més aquest mercat d'hivern ha estat "perquè hi ha plena confiança en aquests jugadors". El director esportiu ha detallat també que "lògicament el límit salarial ha influït" a l'hora de no fitxar més. "Tenim el tercer o quart pressupost més baix de la categoria i volem mantenir el bloc de jugadors importants com Stuani", deia. Cárcel també ha afegit que la seva intenció és que Jonas Ramalho, que acaba contracte aquest juny, renovi.