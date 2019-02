Cárcel elogia la feina d´Eusebio però recorda que els resultats manen

Com a màxim responsable esportiu del club, a Quique Cárcel li va tocar donar la cara ahir. La trajectòria descendent de l'equip a la Lliga i el fet de reforçar la plantilla amb només Raúl García durant el mercat d'hivern són qüestions que deixen intranquil·la una afició desconcertada. «Les crítiques poden existir i les hem d'acceptar», va dir d'entrada. La «confiança» en la plantilla va ser l'argument principal d'un Cárcel a l'hora de justificar la manca de fitxatges. «Som aquí gaudint gràcies a ells. Si no hi ha hagut més fitxatges és perquè hi ha confiança plena en aquests jugadors. La nostra gran sort és tenir aquesta plantilla». Això sí, el barceloní va reconèixer que el límit salarial també els havia atenallat. «Lògicament és una part fonamental. Tenim el tercer o quart pressupost més baix de la categoria. Volem mantenir el bloc i els jugadors importants com Stuani. No és fàcil», deia.

Cárcel va explicar que si a l'estiu haguessin pogut fer un traspàs l'haguessin fet però que l'objectiu era «mantenir el bloc i més arran del canvi d'entrenador». En aquest sentit, el director esportiu no va voler mostrar el mínim símptoma de dubte cap a la feina d'Eusebio, tot i que va reconèixer que en futbol el que mana són els resultats. «Fins ara reuneix tot el que jo volia a principi de curs. Ha apostat per la joventut i intenta que l'equip jugui cada dia més bé. Li tinc el màxim respecte i la feina que fa és fenomenal. La feina que fa està sent brutal; tanmateix, això és futbol i els resultats manen», deia en clara referència al fet que si la mala dinàmica persisteix, potser caldria replantejar-se la situació del tècnic.

Qüestionat sobre el rendiment de Seydou Dombia, Cárcel va respondre assenyalant que el gran moment d'Stuani està eclipsant tant l'ivorià com el Choco Lozano. «Era complicat per a qualsevol davanter que vingués. El gran rendiment d'Stuani i Portu feia que haguessin d'aprofitar molt bé el minutatge. Jo no descobriré Doumbia. Té experiència, ha demostrat uns grans números i ser vàlid. Els pocs minuts que tenen ell i el Choco fa que hagin de tenir un rendiment ideal per tenir el màxim rendiment». En aquest sentit, i sobre Stuani, Cárcel va confessar que si hagués tingut calers i necessitat a curt termini de gols, hauria pagat els 15 milions de la seva clàusula. «El tema de l'edat ha frenat alguns clubs. Si Stuani tingués 25 anys, el dia 1 ens l'haurien comprat», deia.

Pel que fa a la situació a la Lliga, per a Cárcel el partit contra l'Osca és «superimportant». «L'equip necessita guanyar i retrobar el rendiment amb punts. Ho hem pogut fer abans, no ho hem aconseguit i és això el que hem de millorar». En aquest sentit, per a Cárcel, per «pressupost i entitat» és «obvi» que el Girona hagi de «conviure en aquestes zones perilloses i per això demana unitat. «O remem tots junts o ens penedirem de no haver-ho fet».

Per últim, Cárcel va deixar clar que la seva idea és que Ramalho, que acaba contracte el 30 de juny, continuï al Girona: «Ens ha dut aquí amb la seva feina i rendiment. Mostra els valors del club», va subratllar.