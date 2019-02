«Soc feliç aquí i mai m´he vist fora del Girona»

La delicada situació de l'equip a la Lliga va eclipsar la conferència de premsa de presentació de la millora i renovació del contracte d'Stuani fins al 2022. Després de molts mesos de converses finalment hi va haver entesa i la setmana passada es va fer l'anunci de la renovació. «Soc feliç i estic molt content a Girona. Mai m'he vist fora del club», deia. I és que els grans registres golejadors de l'uruguaià des que va arribar a Montilivi (34 gols en 54 partits) han cridat l'atenció de molts clubs. Fins i tot es va especular amb l'interès del Barça. «Hi ha coses que em guardo per a mi. És un elogi que es fixi en mi un equip gran, però jo mai he perdut la persepectiva i he pensat sempre en el meu club i la meva realitat», deia. Stuani reconeixia que hi havia hagut «possibilitats que s'han estudiat i se n'ha parlat» però que «mai» s'ha vist fora del Girona. En la mateixa línia, Quique Cárcel revelava que durant la negociació veia «als ulls» d'Stuani que volia quedar-se. Ara bé, quan va aparèixer l'interès del Barça, Cárcel reconeixa que va patir perquè «si era veritat, hauria estat un problema».