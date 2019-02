Stuani: «Tenim les ganes, les capacitats i les eines per sortir d´aquesta situació»

Poques veus més autoritzades hi ha al vestidor del Girona per parlar de la situació actual que viu l'equip. Només aterrar a Montilivi el curs passat, la plantilla el va escollir com un dels capitans i d'ençà el seu pes específic al vestidor ha anat creixent al mateix ritme que el seu rendiment sobre la gespa. Amb 32 anys i després d'haver-ne vistes de tots colors, Stuani s'ha convertit en l'ídol d'una afició que tremola veient com el Girona cau en picat cap a les posicions més perilloses de la classificació. Amb discurs i arguments, Stuani va aprofitar l'acte de presentació de la seva renovació fins al 2022 per mirar de convèncer els més negatius que la dinàmica del Girona té solució. «El futbol ens està posant a prova. Hem d'estar tots units, club, jugadors i afició, i remar plegats en aquesta situació adversa. Ens n'hem de sortir i haurem d'aprendre a conviure en aquestes posicions», deia. L'uruguaià està convençut que el Girona reaccionarà perquè la plantilla té «les capacitats, les ganes i les eines» de tornar a aconseguir una victòria que permetria veure-ho tot «diferent» per així estar «més tranquils». En aquest sentit, per a Stuani, que el Girona sigui on és no hauria de ser tan estrany. «No podia ser fàcil. La realitat és que el club no havia estat mai a Primera i ara hem de superar aquesta adversitat». A més a més, Stuani recorda que «cal mantenir la calma perquè encara queda molta Lliga i l'equip no està en la zona vermella»

El primer pas serà dissabte al vespre (3/4 de 9) contra l'Osca, el cuer de la categoria, que arribarà amb la moral d'haver golejat el Valladolid (4-0) però sense dos puntals com el central Pulido i el davanter Cucho Hernández, sancionats. Stuani encara no vol parlar de finals però sí que troba que el de dissabte és «un partit clau». «Ho és per la situació en què hi arribem i perquè necessitem guanyar. Tot està molt igualat i cada punt pot ser vital», diu l'uruguaià, que afegeix que l'equip «ha de fer un pas endavant». En aquesta línia, Stuani no compra el discurs que va fer l'entrenador Eusebio Sacristán després de la derrota a Eibar de dissabte passat (3-0), en què s'atribuïa tota la culpa del desgavell de partit. «Quan guanyem ho fem tots i quan perdem també ho fem tots. Aquesta setmana és un bon moment per reflexionar i preparar bé el partit contra l'Osca. Ens hem de mirar i veure que tenim eines per sortir d'aquest sotrac. Ens en sortirem», assegurava.

L'exjugador de l'Espanyol i del Middlesbrough, entre d'altres, no va voler focalitzar en un sol motiu el perquè de la situació actual que viu l'equip. El davanter uruguaià va reconèixer que el mes de gener havia estat «complicat» per haver de compaginar Lliga i Copa però va recordar al mateix temps que la trajectòria a la competició del KO «havia estat històrica per al club i que n'havien gaudit molt». Haver de compaginar dues competicions va suposar «una exigència molt gran» per a una plantilla que ha viscut «circusmtàncies adverses de jugadors lesionats», també recordava en referència a l'allau de baixes d'homes importants per problemes físics.

Stuani va destacar la importància del «factor mental» en tot el que vindrà ara i també va recordar que necessita el suport de l'equip en matèria realitzadora. «És bonic que els companys confiïn en mi per marcar i això suposi punts, però hem de millorar i continuar buscant alternatives per a quan jo no pugui marcar», deia. El primer repte, dissabte contra l'Osca a l'estadi.