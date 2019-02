El City veta la presència del cedit Herrera (0sca) dissabte a Montilivi

Si per al Girona el partit de dissabte és una final, per a l'Osca encara més. Els aragonesos arribaran a Montilivi amb la moral renovada després de l'arribada de cares noves al mercat d'hivern i d'un 4-0 al Valladolid que els ha animat d'allò més. A més a més, el club ha vist com el Comitè de Competició estimava les al·legacions presentades i retirava la targeta groga que va veure el central Jorge Pulido en l'última jornada. D'aquesta manera, el tècnic Francisco Rodríguez podrà comptar amb un dels pilars de l'equip. En canvi, l'exentrenador de l'UCAM no podrà disposar d'un dels seus fitxatges d'hivern, el veneçolà Yangel Herrera, que està signant actuacions notables fins ara. Herrera ha aterrat a l'Osca cedit pel Manchester City i, en el contracte, els anglesos hi van posar una clàusula per la qual no pot enfrontar-se al Girona. Una decisió lògica per no perjudicar el Girona, un dels clubs que s'apleguen sota el paraigua del City Football Group.