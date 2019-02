Pere Pons: «Ens ha costat molt arribar a Primera i ara no la volem deixar escapar»

La clara derrota de diumenge a Eibar i la llarga dinàmica de nou jornades sense guanyar ha deixat el Girona a tocar de les posicions de descens per primer cop des de la seva arribada a Primera Divisió. Un moment d'angoixa que, tal com ha explicat aquest migdia Pere Pons, des del vestidor volen allunyar en el partit de dissabte davant l'Osca, cuer de la categoria, de demà passat dissabte a Montilivi (20.45). «És un moment complicat, tots en som conscients i des de dins del vestidor hem fet molt autocrítica, però el resum és que estem forts mentalment i tenim molt bona sintonia amb el cos tècnic i l'entrenador» ha explicat el miccampista gironí que, tot seguit, ha deixat clar que «dissabte és un bon dia per superar aquest mal moment i fer-ho a Montilivi davant l'afició perquè en aquest club, jugadors i aficionats anem junts i som una pinya»

«Tot i la dinàmica de partits sense guanyar crec que estàvem competint molt bé amb l'excepció del darrer partit que ens va deixar molt males sensacions i que es pot dir que és una taca negra», ha dit un Pere Pons que, però, ha volgut recordar a tothom que «som un club modest, petit i el més normal és això: patir per mantenir-nos a Primera Divisió; i aquest és el repte que ens hem proposat entre tots i som exigents amb nosaltres mateixos per corregir errades i canviar la dinàmica de resultats». «És una situació complicada, però no estem espantats i mentalment estem forts perquè ens veiem entrenar cada dia i sabem que tenim potencial per competir cada partit i per salvar-nos», ha reiterat Pons.

Sobre el paper de l'afició en el partit de dissabte a Montilivi contra l'Osca, Pere Pons té clar que la gent de Girona no els fallarà: «A mi m'agradaria que estigués ple, però siguin els que siguin han d'animar, donar-nos suport i pensar que en això estem tots junts, tant als jugadors com els aficionats ens ha costat molt arribar fins a Primera Divisió i ara no la volem perdre».