Portu: A tocar del centenari

Segurament, Cristian Portugués, Portu, no viu el seu millor moment com a jugador del Girona. De fet, la mala dinàmica de l'equip a la Lliga ha fet entrar la preocupació al vestidor i n'ha esborrat les bones sensacions. La derrota a Eibar de diumenge passat va acabar de confirmar que l'equip no està bé i que cal una reacció urgent per evitar entrar a l'UVI. En aquest sentit, el matx de dissabte contra l'Osca a Montilivi es presenta com una autèntica final per a un Girona, conscienciat que ha de trencar la ratxa de nou jornades sense conèixer la victòria. Un partit d'allò més transcendent pel que fa a classificació però també especial per a Portu. El mitjapunta murcià complirà, si Eusebio ho considera oportú, el seu partit número 100 amb la samarreta del Girona. Una xifra a l'abast d'uns pocs escollits i que de l'actual plantilla només Pere Pons (194), Granell (175), Ramalho (143), Aday Benítez (140) i Borja García (138) l'han superat. Amb contracte fins al 2022, Portu té encara corda per a estona de blanc-i-vermell sempre que cap club no en pagui la clàusula de rescissió o bé el Girona rebutgi ofertes, com va passar l'estiu passat amb el Sevilla.



Dos gols al Rayo i lesió

Aquella oferta marejant del Sevilla a poques hores del tancament del mercat d'estiu, es vulgui o no, va afectar Portu. El de Beniel no va ser convocat per al partit a Vila-real de la segona jornada de Lliga perquè el seu traspàs era a punt de tancar-se. El jugador tenia les maletes a punt i era fora de la ciutat però al final l'operació no es va tancar. De seguida Portu va rebre el suport dels seus companys i l'escalf d'una afició que l'idolatra. Lluny de rendir al nivell del curs passat, en què va ser una de les sensacions dels primers dos terços de la Lliga, a Portu li va costar centrar-se i tornar a ser important. Venia d'un final de temporada irregular i d'un estiu mogut i no va veure porteria fins a la desena jornada contra el Rayo, en què en va fer dos que van ser decisius (2-1). Aquells dos gols van ser molt importants per a un Portu que estava barallat amb la porteria rival i es va treure un pes de sobre. Tanmateix, aquell mateix dia es va lesionar muscularment i va veure's obligat a perdre's una bona colla de partits. El seu registre golejador es completa enguany amb un gol a València al camp del Llevant (2-2) i un altre a la Copa del Rei contra l'Alabès (2-1).

Sigui com sigui i a l'espera de recuperar el seu idil·li amb el gol, Portu continua mostrant les seves virtuts partit rere partit. Lluita, corre, es baralla amb rivals que en fan dos com ells i no s'arronsa davant ningú. Un esperit de guerrer que l'han convertit en un dels referents de l'afició des que va aterrar al Girona l'estiu del 2016. Va ser el primer fitxatge de la temporada que acabaria amb l'històric ascens a Primera. Portu venia d'un Albacete que acabava de baixar a Segona B i apostava pel projecte d'un Girona que s'havia tornat a quedar a les portes de Primera Divisió. El murcià de seguida va connectar amb els seus companys i es va guanyar la confiança d'un Machín que se'n va enamorar. El curs 16-17 acabaria amb l'ascens i el murcià sent peça ofensiva destacadíssima. De fet, tan sols es va perdre un partit (contra el Getafe per lesió). La temporada passada va continuar sent insubstituïble i va confirmar-se com un futbolista a l'alça a la màxima categoria (37 partits i 11 gols). Fins i tot el llavors seleccionador espanyol Julen Lopetegui el va venir a veure en directe a Montilivi en un partit contra el Celta de Vigo, en què va marcar (1-0). Són de moment 99 partits, entre Lliga (96) i Copa (3), els que ha disputat el jugador format al planter del València, vestit de blanc-i-vermell. El compte golejador està aturat en les 23 dianes des del desembre i de ben segur que intentarà posar-lo de nou en marxa contra l'Osca dissabte.



Alcalá haurà d'esperar al Bernabéu

Qui no podrà celebrar el seu centenari de blanc-i-vermell dissabte serà Pedro Alcalá. El central murcià acumula els mateixos partits que Portu (99), però serà baixa contra l'Osca per sanció. Alcalá va veure la cinquena targeta groga del curs a Eibar i haurà d'esperar al Bernabéu, de diumenge en vuit, per celebrar l'efemèride. De la seva banda, Juanpe ja veu també les tres xifres en blanc-i-vermell a prop. El central canari ha disputat de moment 93 partits amb el Girona.