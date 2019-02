Eusebio: «Res és definitiu fins al final; la Lliga és una competició de regularitat»

El tècnic del Girona considera que el partit de demà contra l'Osca és "molt important" per "recuperar sensacions" i tornar al camí de la victòria nou jornades després. Ara bé, pel tècnic, el matx no és cap final perquè recorda que la Lliga és una competició on regna la "regularitat" i que "fins al final res és definitiu". Eusebio ha destacat que la plantilla està "conscienciada" de la importància del duel i que durant la setmana han treballat per millorar "aspectes tàctics" i "detalls del dia a dia tant de dins com de fora el camp en què cal ser el màxim d'estrictes que cal". En aquest sentit, el tècnic ha reconegut que la setmana neta ha anat bé per poder guanyar "un punt" físicament i també treballar més aspectes.

Eusebio s'estima més centrar-se en com vèncer l'Osca que no pas pensar en altres partits de la jornada o bé en els nervis que pugui haver-hi a l'entorn. "El grup està preparat, conscient i convençut. És una prova per a nosaltres que hem d'encarar amb pesonalitat i determinació. Cal que traiem les virtuts positives que han fet créixer el club: solidaritat, unió, esforç, sacrific i orgull.

Esportivament, el tècnic ha revelat que tant Borja García com Gorka Iraizoz han treballat amb el grup tota la setmana. Pel que fa a Roberts, l'anglès ha fet una part dels entrenaments amb el grup però encara no està en condicions de competir. De la seva banda, Doumbia ja comença a córrer mentre que Muniesa continua el seu tractament. Planas, per últim, ha estat malalt un dia aquesta setmana però ja està recuperat. Borja García, Iraizoz i Planas han entrat a una llista on també hi són els joves Paik i Pachón.