L'hora del retorn de Patrick Roberts

«Roberts comença a fer coses amb el grup i està molt a prop de tornar. Veurem quines sensacions té la setmana que ve i si pot arribar contra l'Osca. El cas de Borja García és més o menys el mateix, i possiblement els recuperem aviat a tots dos». Aquestes paraules d'Eusebio en la roda de premsa prèvia al partit d'Eibar són les primeres notícies que el club va donar sobre un Patrick Roberts que està de baixa des que es va lesionar el 5 de desembre en els últims minuts del partit de Copa contra l'Alabès a Montilivi. Una lesió muscular, just quan l'anglès estava deixant entreveure més el potencial del seu futbol, que ha deixat Eusebio sense una bona alternativa a Portu en el lloc de segon davanter just quan el calendari, amb la Copa pel mig, hauria donat més oportunitats al jove jugador de 22 anys cedit pel Manchester City.

En els últims dies, Roberts ha estat entrenant amb el grup i, avui, aquest migdia, Eusebio farà la roda de premsa prèvia al partit contra l'Osca i es coneixerà si l'exjugador del Celtic de Glasgow, amb qui va participar en un grapat de partits a la Lliga de Campions, entra a la llista de convocats per al partit de demà al vespre a Montilivi.

En una situació semblant a la de Roberts, tot i que es va lesionar bastant més tard, es troba Borja García, a qui, la setmana passada, Eusebio posava en el mateix sac que Roberts. El mitjapunta madrileny també es va lesionar en un partit de Copa, en aquest cas el del Santiago Bernabéu contra el Madrid, però fa poc més de dues setmanes. La lesió era menys greu, però per saber si era suficienment de menor importància per jugar demà contra l'Osca s'haurà d'esperar a avui, quan Eusebio doni la llista de convocats. Una relació en la qual segur que no hi serà Alcalà, per sanció, i a la qual tornarà el colombià Bernardo.