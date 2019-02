El Girona es complica la vida amb un nou despropòsit a Montilivi

Això fa mala pinta. Amb la Copa s'ha pogut dissimular, però fa temps que a la Lliga, el Girona no rutlla. No funciona. Ha perdut espurna, solidesa defensiva, gol. Tot el que el va fer pujar com l'escuma, ha desaparegut. Ara és un equip pla, previsible, que juga més amb el cor que no pas amb el cap. Limitat per una plantilla curta i desequilibrada, minvat per les baixes i castigat per les lesions, avui s'ha complicat la vida i de quina manera. La jornada, fins al moment, havia estat perfecta.

Guanyant l'Osca, hauria deixat el descens a 4 punts i espantat els fantasmes. Però no només no ho ha fet, sinó que ha perdut. Acompanyat d'una imatge d'impotència, de falta d'idees. Molt tou al darrere i incapaç de marcar ni un sol gol, ha allargat el seu mal moment amb una nova patacada. Ja en van moltes i la cosa comença a ser preocupant.

El cuer, pitjor visitant de Primera i un equip que només havia guanyat tres partits en tota la temporada, t'ha tret els colors en només 45 minuts. No per joc, ni de bon tros. S'ha limitat a tancar-se al darrere i a ser ràpid i concís a la contra. Però sí per efectivitat. Quan Santamaría ha hagut d'aturar, ho ha fet. I quan el davanter de torn l'ha hagut d'enviar a dins, també. Tot al revés del Girona.

Hi ha posat intenció, ganes i una mica més de velocitat que d'altres dies. Millorat per la presència de Borja García a la gespa, empès per un públic de deu i sabedor que els resultats li havien donat un cop de mà. Però amb això no n'hi ha prou. S'ha de ser contundent a totes dues àrees. A dalt ha estat incapaç de generar perill. Només una doble oportunitat de Porro, claríssima, que no ha entrat de miracle. Un munt de córners, molt explotar la banda dreta i un niu de centrades, però sense fortuna. I al darrere, com darrerament: un desastre.

Perquè la defensa ha fet aigües. Per enèsima jornada. No hi ha manera d'aguantar el zero. Sembla impossible. I això que l'Osca quasi ni ha tret el cap per l'àrea rival. N'ha fet prou amb dos xuts amb cara i ulls del 'Chimy' Ávila per marxar amb un valuós (i dolorós) 0-2 cap als vestidors. El primer, al 34. Ha rebut l'atacant tot sol fora de l'àrea i, amb temps per pensar-s'ho, l'ha enviat al pal llarg.

El segon, cinc minuts després. Pilota morta, els centrals massa lents i Ávila que batia Bounou de nou. Montilivi se'n feia creus. Com també que Cordero Ávila no xiulés un possible penal sobre Stuani amb encara 0-0 al marcador; o que el cop de Juanpe que ha acabat entrant s'anul·lés per una possible falta. El cas és que quedaven 45 minuts i calia un miracle per no fer encara més gran la ferida.

Sense massa on triar i amb dubtosa capacitat per revolucionar el que s'havia vist fins llavors, Eusebio ha decidit fer un doble canvi al descans i asseure Borja i Valery. L'aposta, fer entrar Granell i Paik. Això, acompanyat d'un canvi de dibuix per mirar de sacsejar alguna cosa, de buscar quelcom diferent. A l'hora de la veritat, res ha canviat. Ni amb l'expulsió de Bernardo, que ha vist dues grogues i ha deixat el seu equip amb deu a 25 minuts del final. L'Osca, amb el vent a favor, s'ha dedicat a defensar i perdre temps.

El pla li ha sortit bé perquè al Girona, tot i les urgències i la necessitat, li ha costat generar perill. Només quan el cronòmetre apretava, és quan s'ha llançat amb tot cap amunt. La més clara, un cop de cap al travesser de Juanpe, poc abans que Stuani reclamés penal i l'àrbitre ho passés per alt. No hi ha hagut manera. Potser no era el dia. El problema, és que ja fa massa dies que les coses no rutllen.

Fitxa tècnica



GIRONA 0 - 2 OSCA

Girona: Bounou; Pedro Porro, Juanpe, Bernardo, Raúl García, Valery (Granell, min. 46); Pere Pons, Aleix Garcia (Ramalho, min. 78), Borja García (Paik, min. 46); Portu i Stuani.

Osca: Santamaría; Miramón, Insua (Diéguez, min. 38), Pulido, Etxeita, Javi Galán; Moi Gómez, Rivera, Juanpi (Ferreiro, min. 63); Ávila (Gallar, min. 90) i Enric Gallego.

Gols: 0-1, 'Chimy' Ávila (min. 34); 0-2, 'Chimy' Ávila (min. 39).

Àrbitre: Cordero Vega (comitè càntabre). Ha expulsat Bernardo per doble amonestació (min. 67). Ha amonestat Aleix Garcia (Girona); Javi Galán (Osca).

Estadi: Montilivi, 10.662 espectadors.