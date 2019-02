L'Osca mai ha aconseguit guanyar a Girona com a visitant

No faria bé el Girona de refiar-se de les estadístiques. Primer, perquè ja se sap que hi són per trencar-les i, després, perquè per molt que l'Osca no hagi guanyat mai com a visitant al Girona, el seu entrenador, Francisco Rodríguez, sí que ho va fer l'última vegada que va venir com a rival. Va ser en la temporada de l'ascens quan dirigia l'UCAM Múrcia que es va imposar sorprenentment a Montilivi (1-2). L'Osca, com a Sociedad Deportiva ara i tampoc abans com a Unión Deportiva, mai ha aconseguit tornar de Girona amb la victòria al sarró. Sí que va somriure, això sí, a la Copa del curs 2010-11 en què després d'un 1-1 es va imposar als llançaments de penals, amb Onésimo d'entrenador. La resta, tot han estat empats (7) i derrotes (10) entre Segona A, Segona B, Tercera i en fases de permanència a Tercera i d'ascens a Segona dels quaranta.

En aquesta època moderna al futbol professional, el Girona ha rebut l'Osca set cops a l'estadi en partit de Lliga. L'equip va superar els blaugranes 2-0 (2008-09), 2-0 (09-10), 3-1 (10-11), 2-1 (12-13) i 3-1 (16-17) mentre que en els cursos 11-12 (1-1) i 15-16 (0-0) no va passar de l'empat. En l'últim duel a Segona B, el resultat va ser també d'empat (1-1) amb Abadía a la banqueta gironina.