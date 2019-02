Ordenar-se en defensa per guanyar solidesa

Avui a Montilivi es juga un dels partits més importants de la temporada. Les visites al gener de Barça, Atlètic i Reial Madrid generaven il·lusió i sobretot admiració per poder veure sobre la gespa de l'estadi gironí els millors jugadors del futbol mundial però avui davant el cuer és quan caldrà rendir al màxim per aconseguir derrotar-lo. En aquells partits es va omplir l'estadi però els aficionats eren coneixedors de la dificultat que representava per a l'equip poder guanyar aquests tipus de compromisos. Avui Montilivi s'ha d'omplir per rebre un Osca que no disposa de cap estrella mediàtica a la seva plantilla però que intentarà posar les coses difícils a un Girona que necessita guanyar. Es preveu un partit intens, vibrant i complicat a causa de la necessitat en què es troben immersos dos equips que desitgen millorar urgentment la seva posició a la classificació. L'equip necessita l'escalf d'una afició que ha d'animar fins que la victòria estigui al sac. Per al Girona el matx és molt més important que el del dia del Barça. La Lliga està en joc, el partit es pot guanyar i no és el moment de fallar.

Defensar bé és responsabilitat de tots. A priori és més fàcil defensar que no atacar. És més senzill contrarestar les accions de l'adversari que no combatre el seu sistema de joc i el Girona ha de fer-se fort a partir de formar un bloc defensiu compacte. Moltes vegades el concepte de defensar correctament va lligat a aspectes com la concentració, la intensitat, l'agressivitat, el sacrifici i l'esforç, mentre que a nivell tàctic ha de suposar ordre, organització, pressió, replegament i moviments col·lectius. En un equip de futbol la responsabilitat de defensar s'inicia per la pressió que han de fer els davanters, els moviments d'acompanyament i de reducció d'espais que han de fer els migcampistes en el mateix moment que els defenses també han d'estar preparats per actuar en cas que aquesta pressió sigui superada. El Girona ha de tallar aquesta ratxa negativa de gols encaixats i ho ha de fer a partir d'un treball col·lectiu en el qual s'ha d'implicar tothom, començant pel davanter centre i acabant pel porter. Deixar la porta a zero ha de ser bàsic per guanyar de nou.

Un trivot i dos davanters. Des que es va lesionar Borja García l'entrenador ha pogut triar quin perfil de futbolista ocupava el seu lloc escollint entre col·locar un jugador més ofensiu com pot ser el Choco Lozano o bé aprofitar la baixa del madrileny per donar entrada a un migcampista més com pot ser Àlex Granell o Aleix Garcia. Amb el sistema de tres centrals les bandes les ocupen els carrilers. La idea de jugar amb un doble pivot aporta consistència però quan es juga amb un sol futbolista per davant de la defensa, normalment Pere Pons, cal buscar dos interiors que aportin equilibri atac-defensa i que sobretot tinguin arribada fins a la frontal de l'àrea adversària per poder ajudar en tasques ofensives als dos davanters. Cristhian Stuani i Portu jugaran de davanters i, com que pot ser que no estiguin acompanyats per Borja García (acaba de sortir d'una lesió i no se sap si serà titular), necessitaran associar-se amb Granell, Aleix o Douglas, que des del darrere han de trobar línies de passada per poder assistir-los.

L'Osca ve de guanyar. Els aragonesos van iniciar la temporada amb Leo Franco a la banqueta però els mals resultats i la situació de l'equip a l'última posició despenjat de la salvació van propiciar el relleu a banqueta. L'ex de l'Almeria, Lugo i Córdoba Francisco Rodríguez, va ser el seu substitut. L'andalús tampoc ha tret l'Osca de la zona perillosa tot i que en l'última jornada va veure com el seu equip aconseguia una golejada contundent davant el Valladolid de Sergio González. Tot i que encara està lluny de les posicions que donen la permanència, els aragonesos vindran amb la confiança renovada i voldran aprofitar la inèrcia positiva per tornar a puntuar en aquest desplaçament. L'exporter del Girona Roberto Santamaría jugarà sota pals. Per davant seu se situarà una línia de tres centrals formada per Xabier Etxeita, Pablo Ínsua i Jorge Pulido i al seu costat dos carrilers que aportaran amplitud i profunditat: José Marimon a la dreta i Javi Galán, fitxat en aquest mercat d'hivern procedent del Còrdova, a l'esquerra. Al centre no podrà jugar Yángel Herrea però sí que ho faran Cristian Rivera i Moi Gómez, mentre que a la davantera amb el colombià el Cucho Hernández sancionat podrem veure el català Enric Gallego acompanyat pel també català Àlex Gallar, l'argentí Chimy Ávila o Juanpi. Cal fer menció especial al cas de Gallego. El davanter de l'Osca ha estat un rodamón del futbol català. Va arribar al Premià a Tercera Divisió procedent de l'Alzamora per jugar posteriorment a l'Espanyol B, el Cornellà, el Badalona i l'Olot. Amb experiència a la segona B va tornar a Cornellà, on va destacar de nou per la seva capacitat golejadora, que li va obrir les portes de la segona A quan va fitxar per l'Extremadura. Ara amb 32 anys i després de fer gols en un munt d'equips, li ha arribat l'oportunitat de jugar a Primera. Oportunitat que ja va aprofitar perfectament divendres passat fent el seu primer gol a la màxima categoria i participant de forma decisiva en la victòria del seu equip.

Superant obstacles. El partit tindrà diverses fases de la mateixa manera que també poden haver-hi alternances en el marcador i l'equip ha d'estar preparat mentalment per superar les adversitats. Pot ser que els locals s'avancin; seria la millor de les possibilitats, aportaria tranquil·litat, confiança i encaminaria el partit cap a la victòria. Cal preveure la possibilitat que es mantingui la igualtat, en aquest supòsit no cal precipitar-se i no desorganitzar-se com a bloc. Les ocasions arribaran i segur que hi haurà oportunitats de marcar. Amb un empat pren la mateixa importància marcar que encaixar; mantenir el ritme alt, no baixar en cap moment la intensitat i no cometre errades farà que el Girona mantingui les possibilitat de victòria. El pitjor supòsit arribaria si l'Osca s'avança. En aquest cas és quan s'ha de ser més fort mentalment i s'ha de veure un equip consistent, preparat per la remuntada i aïllat dels nervis i la pressió que podria generar-se en l'ambient. Està clar que primer els jugadors i seguidament els aficionats han d'estar preparats per a qualsevol de les suposicions. El millor que es pot fer és remar junts fins al final i lluitar per aconseguir una victòria que donaria molt aire a un equip que sempre competeix.