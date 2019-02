«Això té solució, encara queda molta lliga»

L'Eusebio més seriós va deixar-se veure ahir per Montilivi. Deu jornades sense guanyar pesen i que el cuer t'etzibi un 0-2 a casa ha de fer mal. Està tocat l'entrenador del Girona, per més que ahir repetís, com havia fet dies abans a Eibar, que se «sent fort» afegint que «és clar que això té solució». S'entén per això la nefasta dinàmica de l'equip, que l'ha dut a les portes del descens i a no sortir-se'n jornada sí, jornada també. Una ratxa que pesa, com ahir va quedar clar, en l'aspecte mental. «Ens ha pogut pesar, sobretot després del primer gol». Però Eusebio no llança la tovallola. No ho va fer amb vehemència, sinó amb un to baix, segurament afectat per la patacada. Malgrat tot, va dir quedar-se amb «l'actitud, l'orgull, la força i les ganes» dels seus futbolistes. Ara caldrà veure si amb això n'hi ha prou per revertir el que sembla una caiguda en picat cap on ningú vol ser al final de temporada.

«Fa molt de temps que no guanyem i teníem confiança en poder-ho fer avui (ahir per al lector). Crèiem que era el moment i no ens ha arribat. Això dol», deia resignat. «És un moment difícil, venim d'unes quantes derrotes. Això pesa i és la nostra professió», afegia. Arribats a un punt així, era el moment de veure el got mig ple. No queda cap altra solució. «Les dinàmiques negatives només es canvien donant el millor de cadascú i veient l'orgull i l'actitud dels jugadors. Encara que passin per moments difícils, ha quedat clar que l'equip va endavant. Aquest és el camí i no hi ha un altre». I una més: «Aquest grup demostra cada dia que té orgull, mentalitat i que la seva actitud no se'ls pot retreure. Això ens fa seguir confiant».

Una jornada més s'encaixaven gols. Ahir, amb massa facilitat. També va opinar sobre això. «Estem concentrats i ens han marcat en dues jugades aïllades. Amb la dinàmica que portem, encaixar el 0-1 ens ha pesat una mica en la concentració». I del munt de gols que s'encaixen, als que no es marquen. «Hem tingut algunes ocasions per marcar de Juanpe, Stuani, Pedro Porro... Hem de confiar en la gent de dalt i que els gols acabaran arribant».

També va justificar l'entrada de Paik per Borja García després del descans. «Al primer temps havíem tingut el control però encaixant dos gols. Hem considerat que s'havia de fer algun canvi per revolucionar. Borja tenia alguna molèstia i el canvi natural és Paik». El «10» del Girona sortia d'una lesió i per precaució va ser substituït al descans. Un altre nom propi, el de Raúl García, que va asseure Ramalho per ubicar-se com a tercer central. «Entenia que ens podia donar alguna cosa en la sortida de la pilota».

La confiança del tècnic

Al camp de l'Eibar, tot i encaixar un sever correctiu, Eusebio va protagonitzar una de les rodes de premsa en què més va individualitzar el seu discurs. Pel mea culpa que va entonar i perquè va dir, sense embuts, que se sentia «fort» per treure-ho endavant. Ahir, amb una desil·lusió més al sac, tocava preguntar-li de nou per com estava ell. «Estic en la línia del que porto fent des que vaig arribar; tot el possible perquè l'equip millori. Està clar que les victòries no estan arribant, però segueixo confiant que tot i els mals resultats aquest és el camí». Perquè per al tècnic, «només d'aquesta manera», és a dir amb l'orgull, caràcter i actitud que abans havia subratllat, «aconseguirem que el Girona estigui a Primera la temporada vinent».