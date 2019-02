Montilivi, una bicoca pels rivals: el Girona només hi ha guanyat dos partits

Aviat farà quatre mesos que els gironistes no celebren cap victòria a Montilivi. La derrota d'ahir del Girona davant del cuer Osca (0-2) va obrir encara més la ferida. Ja no només perquè l'equip passarà una altra setmana amb l'ai al cor després de desaprofitar un partit transcedental i continuar amb només un punt de coixí respecte el descens, sinó que a casa només s'hi ha guanyat dues vegades aquesta temporada. Dues. I l'última va ser fa 106 dies. Sense comptar la victòria a la Copa contra l'Alabès (2-1), l'afició no marxa contenta de Montilivi des del passat 27 d'octubre quan els d'Eusebio van imposar-se 2-1 al Rayo. Precisament ha sigut el conjunt madrileny qui l'ha salvat de caure en descens per perdre ahir al camp de l'Espanyol (2-1). L'altre triomf, va ser davant del Celta a mitjan setembre (3-2). Uns resultats que fan que Montilivi sigui tot un botí per a l'equip rival, que té molts números de sortir amb algun punt a la butxaca.

Ja fa temps d'això, però l'inici de la lliga no va ser el més prometedor. Montilivi va obrir la temporada 2018-19 amb un empat a 0 contra el Valladolid, un equip fluix que acabava d'ascendir a la màxima categoria. Tot seguit va venir la patacada davant del Reial Madrid (1-4) i immediatament el Girona encadenava dues victòries regalant la primera a l'estadi el 17 de setembre superant al Celta (3-2). L'empat al Camp Nou (2-2) va il·lusionar, però alhora s'hi van sumar les derrotes a casa que van acabar trencant-se a finals d'octubre vencent al Rayo. Des de llavors, res de res. Els homes d'Eusebio han empatat 4 partits i els últims 2 els ha perdut. Pocs punts i molta diferència respecte l'any passat, quan l'equip va encadenar fins a sis victòries consecutives a Montilivi que li van valer aconseguir la permanència a Primera amb tranquil·litat.

Ser fort a casa és essencial per arribar a l'objectiu. Sobretot, si com a visitant els partits no et van d'allò més bé. Les derrotes a Ipurua (3-0) i ahir a Montilivi han sigut el detonant per acabar d'evidenciar que al Girona no li van bé les coses. Mantenir-se viu a la Copa va diluir una mica la situació a la lliga, però ara ja no hi ha excusa. Amb 10 jornades sense guanyar -amb 4 empats i 6 derrotes- el conjunt blanc-i-vermell és manté a la 17a posició amb 24 punts, només un de coixí respecte el descens. Per acabar-ho d'arrodonir, els gironins han encaixat 24 gols en els 10 partits que han jugat aquest 2019. I mai s'ha deixat la porteria a 0. Tocarà remar i treure aigua d'allà on sigui per redreçar el rumb el més aviat possible. La propera jornada fa basarda visitant tot un Madrid, que ahir aconseguia la segona posició en el derbi del Wanda. Però tocarà insistint com fins ara. Defensant, sense abaixar els braços i confiant que ben aviat arribi l'encert de cara a porteria.