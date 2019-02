15 partits i 45 punts en joc per capgirar la situació del Girona

Falten una mica més de tres mesos perquè la Lliga 2018-19 abaixi la persiana i es coneguin els tres equips que la temporada que ve jugaran a la Segona Divisió. El Girona, que tot i la mala dinàmica encara no ha caigut mai en zona de descens, no vol ser un dels escollits. Els d'Eusebio afronten les darreres quinze jornades amb la intenció de capgirar una dinàmica força dolorosa que ha agreujat tots els dubtes i ha omplert d'incerteses l'afició de Montilivi. Dels 45 punts que queden en joc, el Girona en disputarà 21 -set partits- a l'estadi blanc-i-vermell, mentre que els altres 24 -vuit jornades- els jugarà lluny de casa. Els primers tres, aquest diumenge, ni més ni menys que al Santiago Bernabéu.

Passat el partit contra el Madrid, arribarà una setmana que podria marcar el present més immediat d'Eusebio, que no aconsegueix guanyar a la Lliga des del 25 de novembre. En només cinc dies, el Girona rebrà la Reial Societat i visitarà el Rayo, l'equip que actualment marca el descens. Després de viure còmodament a 10 punts de la línia vermella, la davallada dels gironins els ha deixat amb només un punt de marge respecte als madrilenys, que abans de jugar contra el Girona s'enfrontaran a l'Atlètic i el Getafe.

Un cop diluïts aquests tres duels, el València visitarà Montilivi i els blanc-i-vermells es desplaçaran a Leganés abans de la darrera aturada fixada en el calendari pels partits de seleccions, prevista per al cap de setmana del 23 i 24 de març. Aquest serà l'últim respir per al Girona, que espera no només superar el sotrac sinó obtenir un petit coixí per afrontar un tram final de temporada molt intens. Si els d'Eusebio continuen emocionalment bloquejats, les possibilitats de plantar cara seguiran reduint-se considerablement.



Un esprint d'emocions fortes

Les últimes deu jornades no són aptes per a cardíacs. Per començar, el Girona afrontarà una setmana de tres partits davant l'Athletic, l'Atlètic i l'Espanyol. Els reptes contra l'Athletic i el derbi català contra l'Espanyol, programat per al cap de setmana del 6 i 7 d'abril, es jugaran a Montilivi. El retorn al Wanda Metropolitano després de ser el primer equip que li marca tres gols al Cholo al seu estadi, en la nit màgica que el va enviar a una nova dimensió anomenada quarts de final de la Copa, serà entre setmana i enmig dels dos partits.

Les emocions, però, arribaran al seu punt més àlgid amb la visita del Vila-real, en el segon partit consecutiu que jugaran els d'Eusebio al costat de la seva afició després del de l'Espanyol, i el desplaçament a Balaídos per jugar contra el Celta. Tant el Vila-real com el Celta són, ara mateix, dos rivals directes pel Girona; perquè els de La Plana són penúltims a quatre punts, i els gallecs igualen a vint-i-quatre amb els gironins.

Per acabar, la traca final de cinc partits: l'última jornada entre setmana es jugarà a Valladolid, Pablo Machín tornarà amb el seu Sevilla a Montilivi, els gironins es desplaçaran a Getafe, el Llevant vindrà a Girona i la Lliga s'acabarà, el 19 de maig, a Mendizorrotza contra l'Alabès. I els d'Eusebio esperen acabar-la a Primera.