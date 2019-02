El Girona és el pitjor equip del 2019, amb dos punts de divuit possibles

Fa qüestió de pocs mesos es parlava i s'escrivia sobre el primer any natural que el Girona completava a l'elit. Un 2018 que presentava un balanç que feia patxoca. Ben equilibrat, amb les mateixes victòries (14) que derrotes, suficient per salvar-se sense problemes en l'estrena i per encetar la seva segona aventura amb optimisme. Molt haurà de millorar el 2019 perquè les valoracions posteriors siguin tant o més bones. Perquè de moment, el rendiment és nefast. Tant, que l'equip s'ha convertit en el pitjor d'aquest 2019 a Primera. La pel·lícula ha canviat completament en poques setmanes. Un gir de guió absolut. L'eufòria, continguda, això sí, i els desitjos d'imitar les bones prestacions de la temporada anterior en què fins i tot es va sospirar per Europa, s'han fet miques. La crua realitat ha colpejat amb duresa. Tant, que la novena posició i els 22 punts amb els quals es van arribar al Nadal s'han convertit en un dissetè lloc i el descens a tocar. La culpa la té una ratxa de deu jornades sense guanyar que no s'ha trencat encara en el poc que fa que ha començat l'any.

Sis jornades s'han disputat el 2019 i el del Girona és el pitjor balanç de Primera Divisió. És l'únic que només ha sumat 2 punts de 18 possibles. La resta n'han esgarrapat algun més. Els d'Eusebio van estrenar l'any empatant al Ciutat de València (2-2) i fent el mateix a Montilivi contra l'Alabès (1-1). Després, el desgavell. Ple d'ensopegades amb el Betis (3-2), Barça (0-2), Eibar (3-0) i Osca (0-2). Cap victòria. A més, només 5 gols a favor (el tercer pitjor registre del 2019) i fins a 13 en contra (l'equip que menys en rep juntament amb el Celta i l'Espanyol). Això, entre altres coses, vol dir que els rivals directes en la lluita per la permanència han sumat més punts en aquestes últimes jornades. Mal senyal. Per exemple, els tres equips que actualment estan en descens signen un 2019 millor que no pas el dels gironins. L'Osca, cuer, és el setè millor equip de l'any amb 10 punts de 18. El Rayo també n'ha aconseguit una desena, mentre que el Vila-real només 4, però el doble que els catalans. Curiosament, aquest diumenge hi haurà un duel de contrastos al Bernabéu. El Girona s'enfrontarà al millor conjunt de l'any, el Reial Madrid.