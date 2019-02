Borja García té molèsties a la cicatriu de la lesió muscular i Roberts torna a la gespa

El Girona FC ha anunciat avui que Borja García, que va haver de ser rellevat al descans del partit contra l'Osca, pateix unes molèsties a la cicatriu de la lesió muscular que li havia fet perdre els dos darrers partits. La bona notícia és que les proves mèdiques no mostren cap nou trencament. En principi Borja no jugarà diumenge contra el Reial Madrid al Santiago Bernabéu i hauria d'estar a punt pel trascendental duel contra la Reial Societat del dilluns 25 a Montilivi.

El club també ha revelat que Stuani farà entrenament individualitzat per una sobrecàrrega al quadríceps, mentre que a la sessió d'avui a La Vinya no hi és Raúl García per culpa d'urna gastroenteritis. Sí que s'ha exercitat Patrick Roberts, ja a la recta final de la recuperació de la seva lesió muscular. El més probable és que se'l reservi per tenir-lo a plena disposició contra la Reial Societat.

L'equip té programades sessions fins dissabte per preparar la visita al Madrid. El Girona té un punt de marge sobre el descens i si dissabte el Rayo guanya l'Atlètic, començarà el partit del Bernabéu dins les tres últimes places de la classificació.