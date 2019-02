Un campus per «desmitificar» el perfil «estereotipat» del futbolista

Del 23 al 29 de juny, el Complex Lúdic Esportiu el Collell serà l'escenari de la segona edició del Campus de Futbol Àlex Granell. Després de l'èxit de l'any passat, l'organització es marca l'objectiu d'arribar al centenar de nens i nenes. Per segon cop, el futbol serà l'eix principal però l'estada també comptarà amb altres activitats de lleure. El «fet diferencial» serà la presència d'Àlex Granell; no només una estona o un dia, sinó compartint la jornada amb els participants. «És la força del meu campus. Vull desmitificar el perfl estereotipat del futbolista professional, aportant la vessant més normal i propera, que sembla que és la que costa més. Si un nen o una nena van a un campus d'una persona, el mínim, per respecte, és que aquest hi sigui», deia el gironí. Està confirmada la presència de Pere Pons, Eloi Amagat i Marc Muniesa.