Juanpe: "El Bernabéu pot ser el lloc ideal per canviar la situació"

En la seva tercera temporada al Girona, Juanpe Ramírez, ha viscut fins ara només alegries amb la samarreta blanc-i-vermella. Enguany però, la ratxa dels últims mesos ha dut l'equip a tocar del descens i a haver de conviure amb pressió. Juanpe reconeix que la realitat que viu el Girona aquestes setmanes és la que li pertocava quan va pujar. "Ha arribat el moment de viure la realitat de quan vam ascendir, que estàvem destinats a lluitar per això tot l'any. Ens ha arribat un any i mig després i és moment de treure la nostra personalitat i el millor de nosaltres mateixos. Només així sumarem", ha dit aquest matí. A les portes de la visita de diumenge al Santiago Bernabéu, Juanpe no creu que enfrontar-se al Madrid pugui ser dolent. Al contrari. "Pot ser més bo que dolent si fem bé la nostra feina i mirem de treure'n quelcom de positiu. És el lloc ideal per canviar la situació. Ja vam veure a la Copa que estan en el seu millor moment i nosaltres, totalment al contrari, però és futbol i un partit o una jugada poden canviar una ratxa", recorda.

Juanpe ha explicat que aquesta setmana han parlat al vestidor de de les coses que cal "corregir" entre les quals la fragilitat defensiva. Per a Juanpe, l'equip "està encaixant molts gols, cometent massa penals" i considera que un dels factors a corregir és no estar tant tancats a la seva àrea. A més a més, el canari recorda també que "en atac també cal millorar perquè, no crear tant com l'any passat ens minva". Tot i això, Juanpe reconeix que la plantilla no està espantada i que és conscient que "aquesta serà la nostra lluita fins a final d'any i treballarem per acabar-la amb una alegria".