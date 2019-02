Aday ja trepitja gespa i fa un pas més en la seva recuperació

Dia de contrastos a La Vinya. De bones notícies i també de no tan bones. Ja hi està acostumat Eusebio a això de no poder entrenar amb tot el seu grup. Un escenari atípic aquesta temporada, marcada per les constants i repetides lesions, sobretot de caire muscular. Ahir no en va ser pas una excepció. Ara bé, tot no va ser pas dolent. Per començar, les bones noves. Una d'elles és que Patrick Roberts encara la recta final de la seva recuperació. Es va fer mal al desembre, en un partit de Copa a Montilivi contra l'Alabès. Curiosament, l'últim que el Girona compta per victòria. Es va parlar de dos mesos de baixa, temps que just s'acaba de complir. L'anglès va treballar amb el grup, sense molèsties. El que no està gens clar és que acabi entrant a la llista per jugar al Bernabéu; el cos tècnic potser vol assegurar-se al cent per cent i aplaçar el seu retorn per al partit de la Reial Societat de la jornada següent.

L'altra bona notícia la protagonitza Aday Benítez. El vallesà va patir una greu lesió al genoll a l'octubre que el va fer passar per la sala d'operacions. Mesos després, ahir se'l va tornar a veure trepitjar la gespa tot fent treball específic amb i sense pilota. Això sí, no se l'espera al cent per cent fins d'aquí a unes quantes setmanes. Si acaba jugant de nou aquesta temporada, serà en el seu tram final. No pas com Mojica, a qui no se l'espera fins al curs vinent.

I dels que sí que hi eren, als que ahir no hi van ser. Doumbia continua descartat i encara no té data de retorn, mentre que Marc Muniesa va fer cursa contínua al camp annex, pel que tampoc està a punt per tornar. A Raúl García ni se'l va veure. Si dilluns s'entrenava sense problemes, ahir va quedar-se a casa per culpa d'una gastroenteritis. Caldrà veure quina és la seva evolució per saber si està o no a disposició de viatjar al Santiago Bernabéu. Un escenari que no trepitjarà Borja García. El migcampista reapareixia dissabte passat contra l'Osca però només va aguantar mitja part al camp. Se li van fer proves, que van determinar, segons va informar el club, que pateix unes molèsties a la cicatriu de la lesió muscular que li havia fer ser baixa en els últims dos partits. Això sí, no hi ha cap trencament nou. Contra el Reial Madrid no se l'espera. Sí davant la Reial Societat, el dia 25. De la seva banda, Cristhian Stuani va fer entrenament individualitzat per culpa d'una sobrecàrrega muscular al quàdriceps. En un principi, l'urguaià no hauria de tenir problemes per jugar aquest diumenge.

L'equip es tornarà a entrenar avui, demà i també dissabte abans de jugar aquest diumenge al Santiago Bernabéu.