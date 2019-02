Juanpe: «Pot ser més bo que dolent haver d´anar al Bernabéu»

En la seva tercera temporada al Girona, Juanpe Ramírez ha viscut fins ara només alegries amb la samarreta blanc-i-vermella. Va aterrar l'estiu del 2016 procedent del Valladolid i després de desvincular-se del Granada i des de llavors, a part de ser indiscutible a l'onze titular ha gaudit amb l'ascens a Primera Divisió i una tranquil·la permanència el curs passat en l'estrena històrica del club a la màxima categoria. Enguany, però, la ratxa dels últims mesos de 10 jornades sense conèixer la victòria (4 punts de 30 possibles) ha dut l'equip a tocar del descens i a haver d'aprendre a conviure amb la pressió de tenir l'aigua al coll. Juanpe reconeix que la realitat que viu el Girona aquestes setmanes és la que li pertocava quan va pujar. «Ha arribat el moment de viure la realitat de quan vam ascendir. Estàvem destinats a lluitar per això tot l'any. Ens ha arribat un any i mig després i és moment de treure la nostra personalitat i el millor de nosaltres mateixos. Només així sumarem», va dir ahir al final de l'entrenament de La Vinya.

A les portes de la visita de diumenge al Santiago Bernabéu (12.00), Juanpe no considera pas que enfrontar-se al Reial Madrid pugui ser dolent. Ben al contrari. «Pot ser més bo que dolent si fem bé la nostra feina i mirem de treure'n quelcom de positiu. És el lloc ideal per canviar la situació. Ja vam veure a la Copa que estan en el seu millor moment i nosaltres, totalment al contrari, però és futbol i un partit o una jugada poden canviar una ratxa», recordava.

Juanpe revala que aquesta setmana han parlat al vestidor de de les coses que cal «corregir» entre les quals la fragilitat defensiva. Per a Juanpe, l'equip «està encaixant molts gols» i considera que un dels factors a corregir és no estar tan tancats a la seva àrea. A més a més, el canari recorda també que «en atac també cal millorar perquè no crear tant com l'any passat ens minva». En aquest sentit, l'ex del Valladolid reconeixia que en els partits en què li ha tocat descansar ha pogut detectar des de fora aquesta «facilitat» amb què els rivals fan mal a l'equip. «Fins ara estàvem en una dinàmica on la línia entre guanyar i perdre era molt fina. Ara últimament ens toca perdre. Hem de tenir més encert a les dues àrees. Estem encaixant massa i cometent massa penals». Malgrat tot, Juanpe considera que l'equip no està fent tantes coses malament. «Tot i els resultats, estem fent moltes coses bé i el míster així ens ho transmet. Al final, però, cal tenir encerts a les àrees».

Juanpe reconeix que la plantilla «no està espantada» i que és conscient que «aquesta serà la nostra lluita fins a final d'any i treballarem per acabar-la amb una alegria». De totes maneres, el canari sí que va voler transmetre la preocupació del vestidor per la situació. «La preocupació és compartida amb l'afició i la premsa» deia Juanpe tot subratllant que els jugadors «també som aficionats». En aquesta línia, el canari recordava que «fa quinze dies estàvem tots il·lusionats per ser a les semifinals de la Copa i aconseguir una gran fita pel club». És per això que Juanpe fa una crida a mantenir la calma i no deixar-se endur pel pànic o el pessimisme. «Cal estar tranquils per reeixir a través de la feina i la il·lusió. No podem estar amargats perquè sortiríem a cada partits derrotats abans d'hora», assenyalava.



La guerra de molts

Malgrat les victòries del Leganés o l'Espanyol la darrera jornada, Juanpe no considera que hi hagi cap equip que pugui respirar tranquil a la zona baixa de la taula i és del parer que «fins al final» no es decidirà res. «La lluita serà intensa fins al final. Cada jornada hi ha algun duel directe i així és impossible que cap equip s'enlaire gaire», deia. El defensa també assenyala que ningú pot abaixar la guàrda. «Tenim equips a 3 o 4 punts que es pensen que estan al seu millor moment, però una setmana o dues dolentes els pot tornar a baix», alerta.