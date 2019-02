Els irregulars registres dels equips d'Eusebio a les segones voltes

Tot semblava anar sobre rodes. L'equip sumava punts, plantava cara als grans i fins i tot va fer història a la Copa del Rei classificant-se per primer cop a la història per als quarts de final. Tanmateix, en un mes de gener fatídic, el Girona ha perdut el coixí de 10 punts que tenia i ha vist com es quedava al llindar de les posicions de descens. L'equip s'ha encallat i no troba la tecla per desbloquejar-se després de les primeres quatre jornades de la segona volta que es compten per derrotes. Un balanç d'allò més negatiu que ha dut l'equip a ser el pitjor del 2019 i a obrir la porta a totes les pors.

La millor notícia per al Girona és que encara hi ha 15 jornades per jugar. És a dir, resten molt punts en joc i hi ha temps. Caldrà veure quina serà la dinàmica que agafarà la plantilla les properes jornades. En aquest sentit, repassant una mica la trajectòria d'Eusebio Sacristán com a entrenador es pot veure que els seus equips -quan ha pogut completar temporades senceres- han signat més bons números a les segones voltes que no pas a les primeres. En la seva estrena a Vigo com a primer entrenador (09-10), Eusebio va signar uns discrets registres amb el Celta a qui va salvar del descens a Segona B amb un cert patiment. La segona volta (28 punts) d'aquell curs va ser millor que la primera (24). També seria més bona la segona volta de la temporada 2011-12 ja amb el Barça B en què sumaria 32 punts pels 27 del primer tram de Lliga. Amb el filial blaugrana també va millorar, i de quina manera, els números de la primera volta el curs 2013-14. Llavors, l'equip blaugrana va aconseguir 39 punts a la segona volta pels 27 de la primera finalitzant la Lliga tercer amb 66 punts.

En canvi, la temporada 2012-13, el seu Barça B va afluixar el ritme a la segona part de la Lliga (32 punts) després d'haver-ne aconseguit 27 a la primera. També empitjoraria el balanç assolit els primers mesos de Lliga, la la Reial Societat de la temporada 2016-17, l'única que Eusebio va dirigir sencera. Els txuri-urdin van sumar 29 punts a la segona volta després d'haver-ne fet 35 a la primera. Tot i això, la Reial d'Eusebio va acabar sisena classificant-se per l'Europa League.

La temporada passada Eusebio va ser destituït de la Reial a la 29a jornada. El tècnic va caure després d'una ratxa a la segona volta de 6 derrotes, un empat i 3 victòries (10 punts) en les deu primeres jornades de la segona volta. A la primera, havia sumat 23 punts. L'eliminació de l'Europa League al febrer als setzens de final contra el Salzburg i el prematur adeu a la Copa del Rei contra el Lleida a l'octubre també van ajudar a la seva destitució.

El curs 14-15, Eusebio no va acabar el curs amb el Barça B perquè va ser cessat a la 24a jornada amb 26 punts, però fora del descens. El filial acabaria baixant amb Jordi Vinyals sumant només 10 punts més en les 18 jornades posteriors. Per últim, en el seu primer any al Celta de Vigo (08-09), Eusebio va signar números irregulars que, tanmateix, van servir per salvar els gallecs del descens. El tècnic va aterrar a la 27a jornada i va sumar 15 punts en només dos triomfs, nou empats i cinc derrotes, salvant-se a l'avantpenúltima jornada.