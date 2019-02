Una jornada d´emocions fortes Girona FC: Un cap de setmana de tres partits

Tot sovint, els professionals o implicats solen dir que mirar a veure què fan els rivals «desgasta». Segurament tenen raó perquè estar pendent d'altres equips, a més a més del seu, suposa un neguit més amb l'afegit que, a més a més, no pots controlar el que passa. Tanmateix, quan s'arriba al punt de mirar els resultas d'altres equips vol dir que hi ha quelcom en joc important, ja sigui per dalt o per baix. Fa una mica més d'un parell d'anys, el Girona ho feia per mirar quan podria celebrar l'ascens a Primera Divisió, enterrant aquelles temporades a Segona en què les llibretes treien fum de tant fer números calculant si seria possible la salvació. Enguany, el Girona sembla abocat altre cop a mirar el retrovisor i seguir de ben a prop els resultats dels equips que lluiten per evitar el descens. La dinàmica negativa de l'equip (4 punts de 30 possibles) ha deixat el Girona amb només un punt d'avantatge sobre el descens i sense gairebé marge d'error.

Tan escàs és el coixí, que aquest cap de setmana, el Girona podria caure a les posicions de descens si es produeixen un seguit de resultats. Ho faria gairebé cinc anys després de l'últim cop que va ser en la penúltima jornada de la temporada de 2013-14 abans que l'equip se salvés amb el triomf contra el Deportivo de la Corunya (3-1) a Montilivi.

La trista ratxa de 10 jornades sense guanyar podria fer que diumenge el Girona estigués en posicions de descens abans fins i tot de jugar contra el Madrid al Bernabéu. Això passaria si demà (1/4 de 5) el Rayo Vallecano guanya l'Atlètic a Vallecas. Si el Rayo perd, el Girona acabarà la jornada fora del descens passi el que passi al Bernabéu. Si el Rayo empata contra l'Atlètic, els d'Eusebio també començaran en llocs de permanència però corren el risc de caure-hi diumenge. Ho farien si surten gaire escaldats del Bernabéu. I és que els gironins tenen l'average general millor que el del Rayo (-10 per -13) però si reben un correctiu gaire dur contra el Madrid, aquest marge podria eixugar-se. És a dir, si el Girona perd per una diferència de tres gols o més a Madrid i el Rayo ha empatat, els blanc-i-vermells cauran a la temuda 18a posició. Ho farien ja amb un 3-0 perquè encara que l' average general quedaria igualat, el Rayo ha marcat més gols que els gironins (de moment són 27 pels madrilenys per 23).

Sigui com sigui, el Girona depèn d'ell mateix per continuar esquivant les posicions vermelles. Ara bé, tothom és conscient que anar a buscar salut al camp del Madrid no sembla que hagi de ser gaire bon negoci. Només guanyar-hi, o bé que el Rayo perdi demà, assegura continuar per sobre dels tres últims llocs. En aquest sentit, això farà que el Girona, a banda de Chamartín i Vallecas jugui també aquesta setmana a Balaídos. I és que si el Rayo guanya l'Atlètic, el Girona acabarà la jornada en descens diumenge si no millora el resultat del Celta, que, demà, rep a casa el Llevant. Els gallecs tenen els mateixos punts que el Girona (24) però un average general millor (-4). Així, sempre i quan el Rayo hagi guanyat dissabte, el Girona necessitarà guanyar si el Celta empata, o empatar, si els gallecs perden, per no acabar la jornada en descens.

Tot plegat és un entrellat força complicat que pot fer sortir fum del cap d'algun seguidor. És a les mans dels jugadors del Girona evitar treure la calculadora del calaix i passar-se el que queda de Lliga fent combinacions i etzigòries per veure si es cau o no en descens. Diumenge al Bernabéu hi ha la primera prova. És difícil, molt, i tothom n'és conscient. Sí que serà una final, qui sap si decisiva per a Eusebio, d'aquí dos dilluns (dia 25, 21.00) a Montilivi contra la Reial Societat, l'últim equip a qui va entrenar abans de fitxar pel Girona l'estiu passat.

La jornada també té preparats d'altres duels interessants en la lluita per evitar el descens. Així, el Valladolid, que té dos punts més (26) que el Girona té demà (3/4 de 9) una sortida d'allò més complicada al Camp Nou per enfrontar-se a un Barça que no pot ensopegar més a la Lliga. També complicat ho tindran l'Espanyol (28 punts) i el Leganés (29) que visiten el València i la Reial Societat respectivament. El penúltim classificat, el Vila-real, rebrà diumenge (2/4 de 7) el Sevilla. Tant castellonencs com andalusos arribaran al partit després de jugar ahir partit d'Europa League contra l'Sporting de Portugal i el Lazio. De la seva banda, el cuer Osca (18 punts) s'enfrontarà dilluns a l'Athletic Club (27) a l'Alcoraz amb la il·lusió de continuar la bona ratxa.