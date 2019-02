Eusebio dirigirà el seu 30è partit al Girona just en el moment més delicat

El dilema va arribar de la mà de la calor. A finals de maig, quan la temporada ja era història i la continuïtat del Girona, un fet consumat. A finals de maig, l'etapa daurada de Pablo Machín a Montilivi posava el punt i final. Canvi d'aires. Nous reptes per al sorià i també per al club català, que li havia de trobar un substitut de garanties. Al damunt de la taula, més d'un nom i moltes incògnites. Era el moment de canviar d'estil? S'havia d'apostar per un rumb continuïsta? El que va passar durant aquells dies es queda allà; ho sap la cúpula del club i la direcció esportiva. El cas és que l'escollit va ser Eusebio Sacristán. Un tècnic d'unes característiques diferents a les de Machín, que va agafar el relleu del sorià, quedant-se amb pràcticament la mateixa plantilla i tenint la missió de tornar a salvar l'equip. Més de mig any després de la seva arribada, el de La Seca viu el moment més delicat des que va fer-se càrrec de la plantilla. Els resultats manen i aquests diuen que el moment actual del Girona no és bo. Amb el perill de caure aquesta jornada en defensa i el seu càrrec penjant d'un fil es presenta al sempre complicat Santiago Bernabéu. Just el dia en què dirigirà el seu partit oficial número 30.

Entre Lliga i Copa del Rei, Eusebio s'ha assegut a la banqueta del Girona en 29 ocasions. El balanç, fins ara, no ha estat massa positiu. Només ha guanyat 6 cops, el que significa que de tots els partits amb Eusebio, només una cinquena part són victòries (el percentatge és del 20,7%). S'ha desfet del Vila-real (0-1), Celta (3-2), Rayo Vallecano (2-1), València (0-1), Espanyol (1-3) i Alabès (2-1). El doble, han estat empats: 12. I de derrotes n'ha comptabilitzat fins a 11.

Dista, i molt, del seu predecessor al càrrec. No només perquè Machín s'hi va estar molt més temps, sinó perquè els números del sorià van ser millors. Entre Segona Divisió, Primera i la Copa, el seu Girona va aconseguir un 43,9 per cent de victòries després de 189 partits. Van ser 83 triomfs, per 50 empats i 56 ensopegades.

El trentè d'Eusebio arriba demà en un dels pitjors escenaris i amb l'aigua al coll. L'equip fa deu jornades que no guanya i està a només un punt del descens. De tornar a perdre, i amb el següent compromís a uns quants dies vista (no s'enfrontarà a la Reial Societat fins el dia 25), caldrà veure si el club pren alguna decisió en ferm sobre el seu futur. O si, en canvi, li manté la confiança i podrà dirigir el seu 31è partit.



Al Reial Madrid, mai

Els precedents no són gaire optimistes. A títol individual i també col·lectiu. Tothom recorda el 2-1 contra el Reial Madrid de la temporada passada a Montilivi. Els gols de Portu i Stuani difícilment s'oblidaran. Aquella, però, és l'única victòria del Girona al conjunt blanc, que en els altres enfrontaments, que no són pas gaires, sempre l'ha acabat guanyant. La temporada passada, 6-3 al Bernabéu. Aquest curs, entre Lliga i Copa, més golejades en contra: 1-4 i 1-3 a Montilivi, per un 4-2 a Chamartín. El currículum d'Eusebio com a entrenador, en aquesta mena de compromisos, no és gaire optimista. Més aviat fa por. El de La Seca ha perdut els nou partits en què s'ha vist les cares com a tècnic amb el conjunt blanc i només una vegada el seu equip ha encaixat menys de tres gols: un 0-1 el curs 15/16 quan diriga la Reial Societat.