Eusebio Sacristán: «Cada partit és important per aconseguir l'objectiu final»

"S'ha d'aprofitar qualsevol oportunitat per sumar punts. La mentalitat no pot ser una altra que aquesta, però sabem quin rival tenim al davant i les dificultats que ens posarà. Cada partit és important perquè totes les sensacions positives que puguem obtenir, ens ajudaran a aconseguir l'objectiu final", ha valorat Eusebio, abans de la visita del Girona al Santiago Bernabéu per jugar contra el Reial Madrid.

El val·lisoletà perd Borja García, lesionat, i Bernardo, sancionat, però recupera Alcalá i Roberts. "Com més jugadors tinguem, molt millor, perquè entrem en un tram de temporada on necessitarem tenir a tothom. Les pròximes setmanes recuperarem a més gent però tenir ja a Roberts és molt positiu, ja vam veure la seva capacitat just abans de lesionar-se. Però hem de ser una mica cauts perquè es recuperi bé i amb calma, i haurem d'esperar més jornades per tenir-lo al cent per cent", ha finalitzat.