Quan guanyar a Madrid i rodalies es converteix en una missió ben complexa

Ha viscut èpoques molt millors que l'actual, el Girona. Però malgrat la davallada dels últims dos mesos, l'equip d'Eusebio encara pot presumir de ser un equip prou fiable quan li toca jugar a fora. És el novè millor visitant de Primera, tot i estar a tocar del descens i esquivar, darrerament, les victòries. Per intentar mantenir aquesta estadística, la de sortir-se'n prou quan li toca jugar-se les garrofes lluny de Montilivi, aquest cap de setmana té una prova d'alçada. Per l'escenari, el Santiago Bernabéu; pel rival, el Reial Madrid de Santiago Solari. A tot això, que ja fa prou patxoca, se li ha de sumar un tercer element. Pot influir o no; ser una simple coincidència. Encara que aquestes coses, en futbol, solen passar. Però al Girona no se li dona massa bé això de jugar a Madrid i rodalies. Li costa guanyar a la capital. Allà i també a les ciutats que l'envolten. Trencar amb aquesta inèrcia és una altra de les missions amb les quals hi viatja l'equip.

De l'última alegria ja en fa bastant de temps. Va ser el mes de setembre del 2016, més de dos anys i mig enrere. Aquell dia, el Girona visitava el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe. Entrenat per Pablo Machín, i en l'inici d'una temporada que acabaria amb l'històric ascens a Primera, aquell equip va ser capaç de guanyar per 0-2. Samuele Longo i Rubén Alcaraz, cap d'ells ja al club, van ser els golejadors en un matx en què els locals van fallar un penal. Rara avis, curiosament, quan es tracta del Girona.

El que ha vingut després és una llarga travessia pel desert. Fins a 8 visites a terres madrilenyes i cap victòria. Ni una sola. Aquell mateix curs 16/17, es va perdre als camps del Rayo Vallecano (1-0) i també de l'Alcorcón (2-1). Una temporada després, ja a la màxima categoria, empats a Leganés (0-0), al Wanda Metropolitano (1-1) i també a Getafe (1-1), a més de caure amb claredat al Santiago Bernabéu (6-3). En l'actual exercici, dos precedents. I tots dos, a la Copa del Rei. Amb l'Atlètic, un 3-3 històric per passar a quarts. En la següent ronda, un 4-2 al Bernabéu. L'escenari de demà.