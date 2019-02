Penúltima sessió abans de viatjar a Madrid

El Girona es va exercitar ahir a La Vinya, mentre que avui farà l'última sessió a l'estadi de Montilivi abans de viatjar cap a Madrid per jugar demà al migdia al Santiago Bernabéu. Eusebio Sacristán va tornar a treballar amb tots els disponibles tret dels lesionats. També hi era Cristhian Stuani, afectat per una sobrecàrrega al principi de setmana. Eusebio compareixerà davant dels mitjans de comunicació a la una, mentre que a les 15.11 hores el cos tècnic i els convocats agafaran un AVE que els durà a Madrid, on hi passaran la nit.