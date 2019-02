competir, lluitar i, si és possible, puntuar

l Girona torna a Madrid. Serà el tercer viatge que fan els d'Eusebio en aquest 2019 per enfrontar-se a equips madrilenys. La Copa els va emparellar amb l'Atlètic i el Reial Madrid. Empat a tres en el primer partit i un 4-2 en el segon deixen entreveure l'enorme dificultat que presenten aquest tipus de partits. En l'anada dels quarts de final de la Copa els gironins van realitzar un bon partit, van plantar cara al conjunt de Santiago Solari i fins a la part final del matx van mantenir un resultat molt igualat. La dinàmica de l'equip no és bona i cal canviar-la de manera urgent per poder mantenir-se en les posicions que donen dret a continuar a la màxima categoria del futbol espanyol. L'adversari no és el millor candidat per revertir la situació, tot i que qualsevol punt positiu que es pugui treure seria un cop anímic importantíssim per a un equip que necessita guanyar de forma urgent.



El millor Madrid de la temporada. Els madrilenys van iniciar la temporada amb canvis importants. A la banqueta, Julen Lopetegui va substituir Zinedine Zidane i, a la gespa, Cristiano Ronaldo deixava l'equip per marxar al Juventus. La gestió i els resultats del Madrid amb l'exseleccionador espanyol van ser dolents. Els dubtes en el joc i el fet de quedar-se lluny del lideratge a la Lliga van propiciar un canvi de tècnic. L'entrenador del filial, Santiago Solari, va fer el salt per fer-se càrrec del primer equip i amb més temps de marge per poder treballar està aconseguint bons resultats. Amb l'arribada de l'argentí s'han aclarit alguns dubtes en les alineacions. Com era d'esperar, Thibaut Courtois li ha guanyat la titularitat a Keylor Navas. A la línia defensiva Sergio Reguillón ha passat per davant del brasiler Marcelo i a la zona d'atac el jove Vinicius Junior s'ha consolidat a la banda esquerra per davant del gal·lès Gareth Bale. En altres posicions hi ha hagut més continuïtat. Sergio Ramos està en un bon moment de forma i segueix manant a l'eix de la defensa. El central es mostra segur en el tall, concentrat en les accions on cal ser contundent i efectiu en la sortida de pilota. Al seu costat el francès Raphael Varane l'ajuda per aportar velocitat i intensitat, mentre que a la banda dreta hi tornarem a veure Dani Carvajal en una posició en la qual també pot jugar el basc Álvaro Odriozola. Al mig del camp no hi serà Luca Modric per sanció. Deixarà la zona de creació per a Toni Kross, Casemiro i Marcos Llorente o l'ex del Betis Dani Ceballos. En aquella zona el Madrid disposa de bons jugadors que realitzen constantment intercanvi de posicions, mantenen un ritme de partit alt i són els dominadors de la pilota. La pressió en aquesta zona del camp ha de ser alta i l'organització defensiva dels gironins serà clau per recuperar pilotes en un espai on s'ha d'intentar condicionar el joc al rival.

On caldrà defensar bé serà a l'àrea pròpia. El primer objectiu passa per evitar les accions de contracop d'uns futbolistes que combinen a màxima velocitat, són profunds i sobretot verticals quan encaren la porteria de Bounou. Vinicius desequilibra a la banda esquerra, intentarà buscar accions d'u per u contra el seu marcador per conduir cap a dintre i buscar el tir amb la dreta o realitzar centrades de perill. A la banda dreta pot jugar-hi Lucas Vázquez, futbolista de menys presència ofensiva però que aporta treball i molta constància en el seu joc. Com a davanter centre caldrà esperar si juga Karim Benzema. El davanter va notar molèsties en el partit de Champions de dimecres i potser avui estarà a la banqueta pendent de l'evolució del partit. És el futbolista que està més en forma. Sense Cristiano Ronaldo al seu costat participa molt més del joc, mostra molta mobilitat ocupant zones de suport, realitza desmarcades a qualsevol de les dues bandes i es mostra perillós quan pot aprofitar els espais a les esquenes dels centrals. Si hi és o no, pot condicionar el seu equip.



Que s'ho guanyin. Està clar que el partit d'avui és un dels més complicats del curs. Cada temporada els desplaçaments al camp del Barça i del Madrid es presenten com els més difícils però de la mateixa manera que el Girona va poder empatar al Camp Nou i al Wanda avui també es pot treure alguna cosa positiva del Bernabéu. L'adversari és superior al Girona. És millor en totes les línies, disposa de jugadors de molta qualitat individual i d'un col·lectiu acostumat a guanyar gairebé sempre. El partit es presenta de màxima dificultat per als visitants. Allà el Girona sempre hi ha perdut i aquest migdia haurà de fer un partit perfecte per poder treure un resultat positiu. Ha de ser seriós, jugar per poder rendir al màxim, estar concentrats en contrarestar el joc del Madrid i aprofitar les accions ofensives per fer mal quan s'arribi a l'àrea rival. Davant un matx que presenta moltes adversitats cal anar a buscar els avantatges, jugar un bon partit, competir fins al final, recuperar sensacions, ser sòlids, mantenir-se com a bloc ofensiu i defensiu en tot moment i ser molt efectius en les ocasions que es presentin. Costarà que el Girona pugui sumar-hi algun punt. Si només mirem el resultat, l'empat seria un signe molt bo, mentre que la victòria seria el somni dels gironins. Davant la dificultat de sumar en un estadi on normalment tothom perd, l'objectiu dels jugadors d'Eusebio passa per donar una bona imatge com a col·lectiu. Si el Madrid vol guanyar ho ha de fer per mèrits propis i perquè ha estat millor però en cap cas ha d'aconseguir la victòria gràcies a les errades d'un Girona que no es pot permetre el luxe de regalar res.



En cas de dubte, descans. La necessitat de guanyar de forma urgent pot pressionar un equip que no vol caure en descens però cal planificar molt bé el futur a curt termini. En el futbol el futur és present, els resultats passen moltes vegades per davant del joc i les urgències poden precipitar decisions que cal madurar. Bernardo serà baixa obligada per sanció; Aday i Mojica per lesió de llarga durada; Muniesa, Doumbia i Borja encara no estan a punt i torna Roberts. Davant un partit en què les possibilitats de guanyar són més baixes que en altres ocasions, no cal cremar-se. La salvació passa sobretot per Montilivi i la setmana vinent hi ha dos partits que seran clau per al desenllaç final del campionat. El dilluns 25 el Girona rebrà la Reial Societat i al cap de quatre dies viatjarà a Vallecas per enfrontar-se al Rayo. Com sempre i vist des del punt de vista de l'entrenador Eusebio voldrà alinear el millor onze possible però cal mirar una mica més enllà ja que els sis punts de la setmana vinent són possibles i molt necessaris.