El Girona ressuscita al Bernabéu

Hi ha vida. Molta vida. El Girona ha tallat la seva nefasta ratxa de resultatas amb una històrica victòria al Santiago Bernabéu contra el Reial Madrid que emplena altre cop totes les reserves d'esperança i confiança en la permanència. Una victòria merescuda en el pitjor escenari possible i forjada en una segona part excel·lents dels gironins que han aconseguit capgirar el gol de Casemiro a la primera part. Stuani, de penal, i Portu han segellat una remuntada per a la història del Girona que, de passada, suposa un glopada d'oxigen per a un equip que tenia l'aigua al coll.

Les pobres sensacions de l'equip de les últimes jornades i el fet de tenir un equip del nivell del Madrid al davant han fet que Eusebio s'hagi decidit a retocar una mica l'esquema habitual i a reforçar les bandes. Així, el Girona ha format d'entrada amb una defensa de 4 (Ramalho i Raúl García als laterals i Alcalá i Juanpe a l'eix), un pivot (Douglas Luiz) per darrere d'una altra línia de 4 (Pons i Granell al mig i Porro i Portu a les bandes) i Stuani sol en punta d'atac. Ha estat l'uruguaià el primer a mostrar-se en dues arribades a l'àrea amb cert perill però sense conseqüències. Forá més perill ha tingut una jugada individual espectacular de Lucas Vázquez que, després d'una autopassada, ha fet intervenir espectacularment Bounou per aturar la seva rematada. La rèplica gironina ha arribat de les botes d'Stuani que ha obligat també a estirar-se Courtois en un bon contracop de Portu.

El Madrid dominava l'esfèrica però el Girona semblava ben posicionat al darrere. Els blancs s'han avançat al llindar de la mitja hora després d'un refús de Bounou de punys en un córner que ha permès una segona centrada de Kroos i Casemiro, entre Alcalá i Juanpe, ha rematat lluny de l'abast del marroquí (m. El partit s'ha obert una mica i el Madrid ha inciat la recerca del segon gol. Benzema no ha arribat a una centrada d'Odriozola. El Girona ho ha intentat amb un xut llunyà de Granell que ha sortir fora per poc (m.39). Encara abans de la mitja part, Bounou ha intervingut per aturar una rematada clara de Benzema (m.40).

S'ha arribat al descans sense que el Girona hagi perdut la cara al partit i amb un marcador que permetia somiar amb quelcom de positiu a la segona part. La represa ha començat amb un doble canvi al Girona amb l'entrada d'Aleix Garcia i el Choco Lozano en el lloc de Pere Pons, que havia rebut una trompada al cap, i de Porro. El Madrid ha posat setge de seguida a la porteria de Bounou, que ha hagut de desviar a córner amb els dits un bon xut llunyà de Marcelo. Els blancs volien tancar el partit aviat i el Girona allargar la incertesa al màxim.

Els d'Eusebio han tingut l'empat en una ocasió claríssima d'Aleix Garcia, que ha després del refús de Courtois a un cop de cap de Lozano, ha enviat la pilota als núvols quan ho tenia tot al seu favor per fer l'1-1. La i gualada arribaria poc després en una acció en què després d'un cop de cap al pal d'Stuani, Ramos ha aturat la rematada de Douglas Luiz amb les mans i l'àrbitre ha xiulat penal. Stuani no ha perdonat i ha fet pujar l'1-1 al marcador (m.64). Solari ho veia clar i després d'haver fet entrar Vinicius, de seguida ha fet el mateix amb Bale. El Madrid havia quedat tocat amb el gol i el Girona trepitjava camp contrari amb relativa facilitat. Han estat els millors minuts dels blanc-i-vermells que han vist com Portu estavellava una pilota al pal (m.70) que podria haver posat de caps per avall el Bernabéu.

Sí que ho ha fe tel murcià, poc després d'una gran acció de contracop de l'equip iniciada per Douglas Luiz. Courtois ha pogut aturar la primera remtada de Lozano però no pas la segona de Portu, que ha posat per davant el Girona a Chamartín. Els d'Eusebio tenien un quart d'hora per sobreviure. Tota una eternitat. Lozano ha tingut el tercer en un cop de cap a pilota aturada (m.83) i Bounou ha aturat una rematada de Bale dins l'àrea. L'expulsió de Sergio Ramos per doble amonestació (m.90) ha facilitat que el clàssic setge final del Madrid no fos tant i els tres punts volessin cap al Bernabéu.

R.Madrid: Courtois, Odriozola, Marcelo, Ramos, Varane, Casemiro, Kroos, Ceballos (m.73, Mariano), Benzema, Asensio (m.65, Bale) i Lucas Vázquez (m.58, Vinicius).

Girona: Bounou, Ramalho, Raúl García, Alcalá, Juanpe, Douglas Luiz, Pere Pons (m.46, Aleix Garcia, Pedro Porro (m.46, Lozano), Stuani, Granell i Portu (m.82, Valery).

Gols: 1-0, m.25, Casemiro; 1-1, m.64, Stuani (penal); 1-2, m.74, Portu

Àrbitre: Cuadra Fernández (Comitè Balear). Ha amonestat Casemiro (Madrid) i Lozano, Alcalá (Girona). Ha expulsat Ramos del Madrid per doble amonestació (m.90)

Incidències: Santiago Bernábeu.