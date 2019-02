La derrota del Rayo contra l'Atlètic mantindrà el Girona fora del descens

Un gol afortunat de Griezmann a un quart d'hora del final i les aturades salvadores d'Oblak van ser els mèrits de l'Atlètic ahir a Vallecas, suficients perquè, al més pur estil Simeone, els matalassers sumessin tres punts contra el Rayo. Però més important que això, pels aficionats del Girona, aquesta derrota dels locals significa que passi el que passi aquest migdia al Bernabéu, els d'Eusebio seguiran una jornada més fora dels llocs de descens. Que tal com està el pati, no és poc. El Rayo es queda amb 23 punts, i el Girona i el Celta, estan amb 24. Els gallecs també viuen temps inestables després de caure ahir a Balaídos 1-4 contra el Llevant. Si els de Montilivi avui puntuen, augmentaran el seu raquític botí respecte els llocs que porten a Segona. I si a Madrid s'encaixa la cinquena derrota seguida, el consol serà que l'equip podrà afrontar la final, ara ja sí, contra la Reial Societat en posicions de permanència i sabent què hauran fet el Rayo (visita el Getafe dissabte) i el Celta (juga al camp de l'Alabès).

Va ser un derbi extremadament igualat, amb ambient de gala a Vallecas, i un equip local, el Rayo, que va patir allò que sol passar als equips quan els toca una temporada de penúries. Van posar-hi més ambició, més ocasions, més futbol i més passió que el rival, però els punts van volar pràcticament en l'únic xut a porta que va fer l'Atlètic. I per postres el gol de Griezmann va ser amb fortuna, perquè la pilota va rebotar en Amat enganyant Dimitrievski.

Costa reapareix

No jugava des de l'empat a un que l'Atlètic es va endur de Montilivi. Diego Costa tornava als terrenys de joc ahir a Vallecas dos mesos i mig després de lesionar-se i la seva presència a la gespa en l'última mitja hora va esperonar un Atlètic força apagat. El 0-1 va arribar després d'una errada defensiva de Ba, Morata va caçar la pilota i la va cedir enrere per Antoine Griezmann; el francès va disparar de manera poc ortodoxa i, després de tocar l'esfèrica en Amat, es va introduir a la porteria de Dimitrievski per sumar el seu dotzè gol al campionat de Lliga

Theo i Willian, sancionats

La Reial Societat visitarà Montilivi sense Theo i Willian, que van veure la cinquena groga.