Eusebio: «Hem merescut la victòria»

-Ens haurien pogut empatar però a la segona part la sensació era que els controlàvem. Teníem la pilota i els fèiem córrer. A la primera sí que ells han estat més bé però amb un desavantatge mínim ens ha donat la possibilitat de merèixer la victòria

-Premi a molta feina. No arribava el premi a tot l'esforç de cada dia i cada entrenament. Ha arribat avui i estem molt feliços. Hem de continuar treballant així

-És un premi important i tres pount molt valusoisos deps´res de moltes jornades snes guanyar i derrotes seguides. Volíem canviar dinàmica. Sabíem de les dificulatts del partit d'avui. Voliem aprofitar-ho i avui ens ha arribat el premi quan altres dies també ens l'havíem merescut. Continuem sumant cap a l'objectiu.

-Calia canviar alguna cosa perquè el premi no arribava i estàvem encaixant gols. Calia cercar una fórmula que ens permetés ser més consistents. Ha anat bé. Ja vaig dir que era bo tenir diversos sistemes de recurs.

-Entenc que des de fora el nostre equip pogués tenir més fàcil guanyar alguns partits que altres. Tot i això, enq qualsevol partit contra rival que sigui i escenari que sigui es pot guanyar. La Lliga així ho demostra i nosaltres ho hem patit. No hi ha equips assequibles a Primera. En qualsevol moment, fent les coses bé, et pot arribar bé el premi.

-L'esperit, la mentalitat, la unió i la intensitat són arguments per aferrar-te i confiar. Els resultats no arribaven però no hi havia símptomes que fallés massa alguna cosa. Era qüestió de continuar insistint perquè el premi arribés.

-A la primera part, han dominat, marcat i tingut ocasions. Anar només 1-0 ens ha permès veure a prop l'empat. Hem començat la segona mirant que no se sentissin cómodes i després intentar fer-los córrer rere nostre i la pilota. Tot això, ens ha fet creure en la possibilitat que ens podia arribar el premi.

-Més que fixar-nos en els rivals, ho hem de fer amb nosaltres. Confiem en la nostra feina, més que no pas mirar els rivals.

-Pere Pons ha patit un cop i estava marejat. Era un risc que estigués al camp. Confiem molt en Aleix. Estàvem sotmesos pel Madrid i no acabàvem d'amenaçar-los en atac. Per això hem tret el Choco Lozano. Porro va tenir febre ahir i no estava en el seu millor moment físic. Hem entès que calia més profunditat i ens ha anat bé.