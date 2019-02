El líder de la Divisió d'Honor juvenil, l'Espanyol, posarà a prova aquesta tarda el Girona (16 h), que no passa per una bona dinàmica. Els d'Àlex Marsal han sumat 7 dels últims 24 punts en joc, cosa que els ha fet caure fins la setena posició. Una dinàmica molt diferent de la dels blanc-i-blaus, que fa catorze partits consecutius que no perden, amb 10 victòries i 4 empats.