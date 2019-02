Solari: «El Girona ha jugat molt bé»

- "Potser l'allau de partits les últimes setmanes ens ha passat factura a nivell d'energia. La Lliga no està perduda tot i està tres punts més lluny del Barça"

-És futbol i el rival també juga i avui ho ha fet molt bé. A la primera part, el Girona no se n'ha anat del partit quan els hem dominat i generat ocasions com per fer algun gol més. A la segona part han sortit amb energia, pressionant i han estat contundents. A nosaltres ens ha faltat aquesta lucidesa i energia per mantenir el ritme fins al final i ser profunds per fer el segon gol.

-El títol no s'ha escapat. Ni de bon tros. Continuarem lluitant per tots els fronts oberts que tenim. Hem de continuar treballant per retallar punts al Barça.