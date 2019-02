Així va celebrar la plantilla del Girona la victòria al Bernabéu

Feia gairebé tres mesos que el Girona no guanyava en Lliga, situació que els havia posat en perill de descens. El Girona va guanyar al Bernabéu. El Girona respira. I té una llarga setmana per davant per seguir-se reinventant i aconseguir sortir indemne de l'atzucac on s'havia posat confirmant les sensacions a Montilivi contra la Reial Societat.



L'eufòria va envair ahir el gironisme, que després de la derrota a casa contra l'Osca ja ho veia tot perdut. La plantilla del Girona va celebrar, un cop dins del vestuari, aquest resultat tan esperat. Abraçades i felicitacions que van ser compartides pel club a Twitter.