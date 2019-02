El canvi de dibuix d´Eusebio suposa el revulsiu que buscava l´equip

Amb 689 partits a l'esquena com a jugador i 357 a les banquetes, Eusebio era conscient que el Girona necessitava un revulsiu per sortir del col·lapse general en què havia arribat després de la derrota contra l'Osca. L'estat de depressió general d'un entorn que veia imparable la caiguda lliure agreujava la situació d'un equip petit que ahir, tanmateix, va demostrar la seva fortalesa mental i futbolística carregant-se el Madrid al Bernabéu. Eusebio tenia clar que, si ell no trobava la tecla, de més amunt seu podrien buscar el revulsiu d'una manera més dràstica. El tècnic castellà, en una mostra de personalitat, va decidir canviar de sistema i tornar a la seva defensa de quatre. Deixant de banda que la plantilla està feta i pensada per jugar-hi, tocar el clàssic 3-5-2 o 5-3-2 de Pablo Machín ni era cap sacrilegi a l'estiu ni ho és ara. Al contrari, és el recurs d'un entrenador que buscava reflectir amb punts la bona feina dels seus homes al terreny de joc. I així va ser com Eusebio, rumiant quina podia ser la manera de sacsejar-ho una mica tot i al mateix temps fer mal al Madrid, va decantar-se per presentar-se a Chamartín amb un 4-1-4-1. La tàctica no li va poder sortir més bé.

Conscient de la velocitat d'Odriozola i de la profunditat de Marcelo per les bandes, Eusebio va decidir treure un central per no patir a l'esquena i jugar amb una línia de quatre amb Ramalho i Raúl García de laterals i Alcalá i Juanpe a l'eix. Douglas Luiz va actuar de pivot i va complir amb nota sent decisiu en els dos gols. Al brasiler el van escudar Pons i un Granell amb més arribada mentre que, a les bandes, Porro i Portu tant atacaven com cobrien les espatlles a Ramalho i Raúl García. En atac, Stuani es buscava -i trobava- sol la vida entre Ramos i Varane. També hi va posar el seu gra -o piló en aquest cas- de sorra Bounou. El marroquí va evitar que el Madrid marqués més gols a la segona part i va aportar seguretat als minuts finals.

No era el millor lloc per anar a buscar-hi salut però el Girona no només va retrobar les sensacions al Bernabéu sinó que també va endur-se'n tres punts d'or que han de suposar un punt d'inflexió a la temporada. Tot i això, no hi ha res fet i resten encara una bona colla de punts (uns 15 pel cap baix) per assolir l'objectiu. La propera estació és d'avui en vuit, contra la Reial Societat.