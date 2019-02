«Estic molt feliç, és un premi al treball d´aquests jugadors»

Després de deu jornades sense guanyar, trencar la mala ratxa i aconseguir-ho al Santiago Bernabéu resulta reconfortant. I per a Eusebio, segurament, encara més, perquè ja se sap que quan els resultats no arriben, el primer que se sol qüestionar és l'entrenador. Ahir el tècnic del Girona va saber encertar la tecla i així s'ha de consignar. «És un dia molt feliç per a mi, hem aconseguit el premi a molt treball d'aquests jugadors, al seu esperit, solidaritat, mentalitat... tot i que no ens arribava el premi», va ser el primer que va assenyalar a la premsa.

El canvi tàctic va ser la qüestió més comentada. Per què Eusebio va decidir prescindir dels tres centrals i recórrer a un dibuix amb defensa de quatre, laterals i extrems? Segons ell, «volíem canviar la dinàmica. Qualsevol moment era bo. Volíem aprofitar aquest partit i hem treballat per aconseguir-ho», donant a entendre que no llençava la visita a Madrid per pensar en el proper partit contra la Reial Societat. El tècnic va continuar: «D'alguna manera alguna cosa calia canviar. El premi no arribava, encaixàvem gols, calia una fórmula per ser més consistents defensivament. Pensàvem que ens podia anar bé aquesta proposta». Això, però, no s'ha d'entendre com una rectificació perquè els dos sistemes poden ser vàlids en el que resta de temporada. «Ja ho vaig dir quan vaig arribar, dominar dues maneres de jugar ens anirà bé», va recordar.

L'entrenador del Girona, i més en la situació que arrossegava l'equip, no renuncia a res. I per això va assenyalar que «la Lliga ens demostra que no hi ha partits més fàcils que altres, perquè tots són difícils. A vegades perds a casa contra rivals que creus que podràs guanyar i, en d'altres, t'imposes en camps molt complicats. Fent les coses bé en qualsevol moment et pot arribar el premi».

Per al tècnic la clau de la victòria va ser «estar sempre al partit, no perdre el rumb. Quan hem rebut el gol en contra, ells han anat dominant, a nosaltres ens costava. Però l'1-0 ens ha fet veure a prop l'empat. Hem treballat per treure la iniciativa al Madrid i que no se sentissin còmodes. I que quan no tinguessin la pilota es veiessin obligats a córrer. Aquest treball i 1-0 ens ha fet creure en la possibiliat que arribés el premi». Preguntat pels quatre punts que té ara l'equip respecte al descens, va deixar clar que «nosaltres no ens hem de fixar en els rivals, fent les coses bé assolirem l'objectiu».

Un altre factor important van ser els canvis introduïts a l'inici de la segona part. «El d'en Pere Pons ha sigut per obligació perquè ha tingut un cop, estava marejat, i era un risc mantenir-lo al camp. Teníem Aleix preparat. Després ens faltava amenaça i amb el Choco hem volgut donar més profunditat a l'equip i crear problemes al Madrid. Porro, a més, havia tingut unes dècimes de febre, no estava en el millor moment físic. La profunditat a dalt ens ha anat bé».

El Girona va saber jugar també molt bé els últims minuts per mantenir la victòria. En aquest sentit Eusebio va indicar que «la impressió és que al final ens podien empatar i marcar però el control era major per la nostra part. A la segona part hem sigut millors i fins i tot hauríem pogut marcar algun gol més». Eusebio també va dir que «quan tu veus que l'esperit dels jugadors i la unió que hi ha és bona, la seva manera de treballar és bona, són arguments per insistir i no defallir. No hi havia símptomes que en alguna cosa ens equivoquèssim. Calia insistir i per fi ha arribat el premi».