El dolç centenari d´Alcalá

«Gràcies Girona per donar-me l'oportunitat de continuar complint somnis. 100 partits defensant aquesta samarreta. Som-hi!», piulava ahir a les xarxes socials Pedro Alcalá. El central murcià no va poder triar millor dia per celebrar el seu centenari amb el Girona. Ho va fer en un partit memorable i que quedarà a la retina de tots els aficionats durant molts anys, com va ser la victòria al Santiago Bernabéu contra el Reial Madrid. Segur i intimidador, Alcalá va ser un dels jugadors que més va celebrar el triomf conscient del valor classificatori que tenia. Durant aquests 100 partits que ja duu a l'esquena, el de Mazarrón n'ha vist de tots colors amb el Girona i, per això, és conscient de la importància que tenia posar punt i final a la ratxa de 10 jornades sense guanyar per poder mirar l'horitzó amb una mica d'optimisme. El seu crit de ràbia coincidint amb el xiulet final de Cuadra Fernández simbolitzava l'alliberament de tot el vestidor després d'unes setmanes realment complicades.

Habitual quart, o fins i tot cinquè, central aquesta temporada, Alcalá ha anat guanyant protagonisme les darreres jornades. A Madrid va aprofitar la sanció de Bernardo Espinosa per tornar a l'equip i fer-ho amb nota. Ara confia mantenir-se a l'equip dilluns davant la Reial Societat. De moment i sobretot gràcies als partits de Copa del Rei, està acumulant força minuts (1.223) entre les dues competicions i ha marcat dos gols (contra el Celta a la Lliga i a Vitòria a la Copa).



Fitxat el 2015 del Llagostera

Després de superar la lesió que el va mantenir bona part de la temporada passada fora de combat, enguany, Alcalá intenta recuperar de mica en mica el protagonisme que havia tingut amb l'equip a Segona A. El murcià és un dels capitans de l'equip, juntament amb Granell, Aday, Stuani i Pons, després d'aterrar al club l'estiu del 2015 procedent del Llagostera en un fitxatge que va tenir el seu punt de polèmica. Al final, els dos equips gironins es van acabar entenent i Alcalá va acabar a Montilivi a canvi de 150.000 euros. Des de llavors, el murcià va compaginar amb Richy el lloc de lliure a l'eix fins a consolidar-s'hi definitivament. El defensa blanc-i-vermell ha viscut una promoció fallida contra l'Osasuna (15-16) però també l'ascens històric l'estiu del 2016 a l'estadi contra el Saragossa i l'estrena a la màxima categoria. A més a més, Alcalá té l'honor de ser l'autor del gol que va donar el primer triomf del Girona a Primera, contra el Màlaga (1-0), la temporada passada. En els 100 partits amb l'equip, ha marcat 8 gols.

Alcalá, que el mes entrant farà 30 anys, va renovar el seu contracte el febrer passat ampliant la seva vinculació amb el club blanc-i-vermell fins al juny del 2022.