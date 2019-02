El Girona assoleix una fita a l'abast de només uns escollits

El Girona va aconseguir diumenge al Santiago Bernábeu la victòria que tant necessitava per tallar la dinàmica negativa en què havia entrat. L'escenari no era el més lògic per aconseguir-ho, però el futbol ja se sap que de lògica hi entén poc. El triomf dels d'Eusebio Sacristán ha servit per recuperar marge amb les posicions de descens i també per emplenar les bateries de confiança al vestidor. Ara bé, la Lliga no s'ha acabat encara i al Girona li resten encara 14 jornades per complir l'objectiu de la salvació. No serà fàcil i menys veient que per baix hi ha equips com el Celta de Vigo o el Vila-real amb grans plantilles.

Sigui com sigui i independentment de si la temporada acaba bé o no, el Girona va escriure ahir una altra pàgina al seu llibre d'història. Aquest cop ha entrat fins i tot als registres de LaLliga convertint-se en l'únic equip, fins ara, que aconsegueix puntuar la mateixa temporada al Camp Nou (2-2) i al Santiago Bernabéu (1-2). El conjunt gironí ha entrat en aquest reduït club d'equips que han estat capaços de pescar als estadis dels dos grans de la competició gràcies a l'1-2 de diumenge i a l'empat del setembre a Barcelona. Caldrà veure ara si algun altre conjunt s'afegeix al Girona aquesta mateixa temporada. Els únics que ho poden fer són el Betis (3-4) i l'Athletic Club, que van guanyar i empatar al Camp Nou (1-1) i, d'aquesta manera, si puntuen al Bernabéu ho aconseguiran.

El Girona és tot just l'onzè equip que ho aconsegueix en les darreres vint temporades. Una dada que diu molt de la dificultat de l'empresa. Aquest any, cap equip ho havia assolit i l'últim que ho va fer va ser l'Atlètic de Madrid ara fa un parell de cursos (16-17) amb un 1-1 als dos camps. Els matalassers van repetir la fita la temporada 13-14 amb un 0-1 al Bernabéu i un 1-1 al Camp Nou que els va valer el títol de Lliga. Aquell mateix exercici, el València també ho va fer guanyant 2-3 a Barcelona i empatant a Chamartín (2-2).

Més enrere en el temps queden ja la resta d'equips que han estat capaços de fer-ho les últimes dues dècades. Ja fa deu anys, l'Espanyol va ser l'únic que ho va aconseguir imposant-se al Camp Nou (1-2 amb l'equip cuer i dos gols de l'exblaugrana Iván de la Peña) i puntuant a Madrid (2-2). L'Atlètic de Madrid, el València i el Celta de Vigo són els que més vegades ho han aconseguit els últims 20 anys: cinc, tres i dues vegades, respectivament. Els altres equips que ho han aconseguit les dues últimes dècades han estat l'Espanyol (08-09), el Getafe (07-08), el Betis (06-07), l'Osasuna (03-04), el Mallorca (02-03), el Rayo Vallecano (99-00) i l'Alabès (99-00), que va guanyar als dos camps.