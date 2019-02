La premsa es fa ressò de la històrica victòria del Girona al Bernabéu

Enfocat des de tots els punts de vista possibles, l'1-2 que el Girona va aconseguir el diumenge al Santiago Bernabéu va aparèixer en un munt de portades d'ahir dels diaris d'àmbit nacional. Des del «Gironazo» del Mundo Deportivo, passant pel «Bajonazo» de l' AS (en aquest cas agafant-ho més per la decepció del conjunt madridista), fins a les crítiques del Marca cap al baix nivell del conjunt de Solari: «Així és impossible». L' Sport obria amb la Copa de bàsquet, però per dalt, ben gros, escrivia que «el Girona assalta la Lliga al Bernabéu». Fins i tot un diari generalista com La Vanguardia dedicava la seva foto de portada al duel de Madrid: «El Girona fa el cop al Bernabéu», titulaven.