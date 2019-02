La fredor del futbol entre setmana

Revifat per la victòria contra el Reial Madrid al Bernabéu, i en plena efervescència d'una pugna per la permanència que s'intueix més cara que mai, al Girona li convindria aprofitar el factor Montilivi per acostar-se a l'objectiu. Per l'estadi encara hi han de passar R. Societat, València, Athletic, Espanyol, Vila-real, Sevilla i Llevant, i si sembla evident que amb quatre o cinc victòries més la continuïtat a Primera estarà assegurada, l'afició hi hauria de tenir un paper determinant. Esperonats pel cop d'efecte del Bernabéu, en un bon horari de cap de setmana, el partit de la propera jornada contra la Reial Societat podria portar molta gent a Montilivi. Però ves per on que al Girona li toca jugar per segon cop aquest curs en dilluns a casa (l'altre va ser la visita del Celta, 3-2, el setembre passat), i quan el futbol cau entre setmana, aquí i a la resta d'estadis de la Lliga, la fredor sol ser el denominador comú. Dels deu partits de Primera que els gironins han disputat entre dilluns i divendres a Montilivi, en set l'assistència s'ha situat per sota de la mitjana de la temporada, en alguns casos, tocant fons, com el Girona-Celta del curs passat, un dimarts de finals de febrer a 2/4 de 10 de la nit en plena onada de fred i amenaça de neu, que només va dur 6.166 valents al camp (la mitjana en 19 jornades va ser de 10.265). És aquesta l'assistència més pobra a l'elit. En la present temporada el Girona-Rayo va reunir 6.618 espectadors un dissabte de Fires al migdia. Hi ha una explicació: el diluvi que va caure sobre la ciutat des de primera hora del matí. De moment aquest any l'estadi presenta una mitjana d'assistència superior a la del passat, 10.672 seguidors.

Les queixes dels aficionats pels partits de Lliga entre setmana, sobretot els dilluns, es multipliquen. Fa un parell de jornades els seguidors de l'Alabès van entrar a Mendizorrotza per veure el duel contra el Llevant a les 21.05, amb el joc ja començat. Una de les principals penyes locals es va aliar amb les del Llevant i, un cop la gent havia ocupat la seva localitat, van seguir amb la protesta: vestits de negre, van fer córrer un taüt per la grada mentre els seguidors, drets, encenien la llanterna del seu mòbil. Vitòria no és l'única plaça de Primera on l'afició rep amb les ungles afilades els duels en dilluns. A Vallecas les protestes també s'han fet notar. A principis de febrer, la visita del Leganés va ser programada en dilluns i les penyes dels dos equips van protestar plegades: al minut 12 van posar-se d'esquenes al joc i es van escoltar els crits de «Tebas, ves-te'n» que a Montilivi van ser més o menys habituals en els moments de més efervescència de la polèmica per intentar dur a Miami el derbi amb el Barça. Uns altres aficionats que estan tips del futbol en dilluns són els de la Reial Societat. El mes passat, coincidint amb la visita de l'Espanyol, els membres de la grada d'animació van deixar buit el seu lloc els primers minuts. I quan hi va anar el Girona, també un dilluns, van romandre en silenci gairebé un quart d'hora, com a protesta.

La temporada passada el Girona va jugar partits de Lliga tots els dies de la setmana. Tres dilluns, un dimarts, un dimecres, dos dijous, cinc divendres, catorze dissabtes i dotze diumenges. A Montilivi hi va haver futbol un dilluns (Alabès, 7.316 aficionats), un dimarts (6.166) i quatre divendres (R. Societat, 9.890; Leganés, 8.923; Deportivo, 10.461; i Betis, 10.991) entre setmana. I en set dissabtes i en sis diumenges. Només els duels contra gallecs i andalusos van estar una mica per sobre de la mitjana d'assistència de 10.265 aficionats.

En el present curs el Girona ha jugat tres cops en dilluns, un en dijous, quatre en divendres, sis en dissabte i deu en diumenge. A casa hi ha hagut partits en dilluns (Celta, 9.849 espectadors), dijous (11.358), divendres (2, Valladolid, 10.368; Getafe, 8.450), dissabte (5) i diumenge (3). La mitjana d'assistència se situa en 10.672 seguidors, de moment. El rècord des que es va ascendir a l'elit el té el Girona-Barça del 27 de gener passat, que corria el risc de dur-se a Miami, però que finalment va acabar portant a Montilivi 14.021 espectadors. Aquesta quantitat encara va ser superior en el Girona-Madrid de quarts de final de Copa: 14.158.

La Lliga espanyola va superar el curs passat la Bundesliga com el segon campionat amb més ingressos, amb 2.900 milions d'euros gràcies a un increment del 15%, segons revela l'informe Club Licensing Benchmarking de la UEFA. Aquesta és la principal conclusió de l'informe de la UEFA, que recull els comptes auditats de 700 clubs europeus. LaLliga, però, encara queda lluny dels 5.300 quilos de la Premier. Bona part d'aquest impacte econòmic és gràcies als diners de les televisions i aquestes, per fer rentable la inversió, necessiten que els partits es juguin en 10 franges diferents perquè no es trepitgin els uns als altres.

Tebas no està per la labor de canviar aquest sistema. En guerra continua amb Luis Rubiales, ja van topar pels horaris a principi de curs, quan el president de la Federació va dir que recuperaria aquesta competència per protegir el futbol modest i crear una franja sense futbol de Primera, a banda de suprimir els partits dels dilluns. LaLliga manté que té la potestat de fixar els horaris i podria renunciar als dilluns posant partits els diumenges a les 14.00.