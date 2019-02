El Girona és el 31è equip que s´imposa al camp del Madrid en partit de Lliga

Van ser tres punts, però quins tres punts. La victòria del Girona diumenge passat al Santiago Bernabéu va servir per revifar la moral d'una afició gairebé abatuda després de deu jornades sense guanyar, que, de cop i volta, ha recuperat la il·lusió. El triomf contra el Reial Madrid va servir sobretot per desbloquejar mentalment un equip col·lapsat que no trobava la solució als seus problemes i veia com passaven els partits i s'anava enfonsant cada cop més a la taula. Ara, amb 4 punts d'avantatge respecte el descens no hi ha res fet però sí que es veu el futur amb més optimisme que fa una setmana.

La memorable victòria al Santiago Bernabéu, a més a més, ha servit perquè el nom de Girona fes la volta al món en els resums i les cròniques. I és que el fet que el campió de les tres últimes edicions de la Lliga de Campions perdi a casa és sempre notícia, i més quan els blancs estaven, suposadament, en el seu millor moment de tota la temporada. En aquest sentit, el triomf del Girona ha permès a l'equip de Montilivi inscriure el seu nom al llistat de clubs que han estat capaços de vèncer el Reial Madrid a domicili. Els blanc-i-vermells es van convertir en el 31è equip que conquereix l'estadi blanc en partit de Lliga.

El Girona, doncs, es va afegir a una llista no tan llarga de clubs que s'han imposat com a visitants al conjunt blanc, ja fos primer a l'antic Chamartín (fins al 1947) o després al Santiago Bernabéu. El primer a vèncer els blancs a domicili va ser el Barça en la primera edició de la Lliga (29-30), un curs en què l'Espanyol i l'Athletic Club també hi van guanyar.

Atlètic de Madrid (abans Aviación), València, Sevilla, Celta o Betis són alguns dels equips que hi han guanyat, en el seu cas més d'un cop. També ho han fet el Sabadell i el Nàstic. Els tarragonins van ser els primers de fer-ho al Bernabéu (1948). Ara bé, en aquest llistat hi ha equips amb solera i tradició a Primera que no ho han pogut fer mai. Són els casos de Màlaga, Las Palmas, Tenerife, Elx, Múrcia, Albacete, Almeria, Cadis o Castelló i també d'Eibar, Leganés, Compostel·la o Logronyès, entre altres. Abans del Girona, l'últim equip que havia aconseguit estrenar-se al Bernabéu havia estat el Vila-real la temporada passada (0-1). Això, en el seu divuitè intent. El Girona ho va aconseguir al segon.