Borja García, Muniesa i Doumbia es recuperen però Pons serà dubte

El Girona va tornar ahir al matí als entrenaments després d'un dia descans i ho va fer amb les absències destacades de Pere Pons i Cristhian Stuani. El migcampista de Sant Martí Vell es va deixar veure per les instal·lacions de La Vinya amb el braç esquerre amb cabestrell per culpa de la trompada que va rebre a l'espatlla després de xocar amb Raphael Varane diumenge a la primera part del partit contra el Reial Madrid. Pons es va marejar i a la mitja part va haver de ser substituït. En principi, no està gens clar que pugui enfrontar-se a la Reial dilluns i és dubte seriós. De la seva banda, Stuani arrossega un cop i ahir no es va entrenar per precaució. Tampoc va exercitar-se amb els seus companys Carles Planas. El de Sant Celoni arrossega altre cop problemes als isquiotibials. Les notes positives del dia van ser el retorn als entrenaments de Borja García, Muniesa i Doumbia, ja recuperats de les seves lesions. Tots tres van treballar al mateix ritme que els seus companys i, en principi, haurien d'estar a disposició d'Eusebio per rebre dilluns la Reial.

Mentrestant, la Reial Societat també prepara el duel a Montilivi, en què no podrà comptar amb Theo Hernández i Willian Jose, sancionats, ni Illarramendi, Gorosabel i Merquelanz, lesionats. Juanmi, Bautista i Sandro opten a ocupar el lloc del davanter brasiler en punta d'atac mentre que el lateral esquerre, en principi, se'l rifen Rodrigues i el jove Muñoz. Qui no vindrà a Montilivi serà l'extrem David Concha. El càntabre jugarà cedit al Gamba Osaka fins a final de temporada amb opció de compra pel conjunt japonès. Concha no ha acabat de consolidar-se al primer equip txuri-urdin després de ser fitxat del Racing de Santander l'estiu del 2015. Des de llavors ha disputat només 11 partits amb el primer equip i ha estat cedit al Numància i el Barça B. Enguany s'ha passat la primera part de la temporada en blanc per culpa d'una operació de pubis.