Lozano: «El triomf a Madrid ens ha de donar un plus»

Un dels jugadors que van sortir més reforçats de la victòria de diumenge passat al Santiago Bernabéu (1-2) va ser el Choco Lozano. El davanter hondureny va entrar a la segona part en el lloc de Pedro Porro i va tenir un paper destacat en la remuntada gironina. De fet, d'un seu xut enroscat amb la dreta en va néixer el refús de Courtois que Portu remataria per fer el segon gol blanc-i-vermell. A l'ombra de Stuani i Portu durant bona part de la temporada, Lozano reconeix que el partit de Madrid li va anar molt bé en l'aspecte personal. «Sempre és important ajudar l'equip. Em vaig sentir amb confiança i vaig retrobar aquell punt desitjat. Va ser un partit especial per a mi. Ara confio a continuar creixent i aportant», va assegurar ahir al migdia després de l'entrenament a La Vinya. L'ex del Barça B reconeixia que l'equip encara el futur «amb la confiança que dona guanyar un partit com el de diumenge passat». «L'equip s'adona que té capacitat i arguments per competir a la categoria. El triomf ens ha donat un plus de confiança per encarar la resta de partits d'una altra manera». Lozano confia a fer encara més bona la victòria contra el Madrid amb un triomf davant la Reial dilluns vinent. «Els partits a casa seran essencials i vitals per a la permanència. L'any passat va ser el nostre punt fort. Enguany cal ser més contundents a casa i en som conscients», va dir.

Lozano va ser un dels beneficiats pel canvi de sistema a Chamartín. Quan va entrar a la segona part, es va situar a la banda esquerra per davant de Raúl García i, a banda de trepitjar amb molta freqüència l'àrea rival i de gaudir de bones ocasions, també va ajudar el lateral gallec en tasques defensives. En aquest sentit, l'hondureny no va revelar si Eusebio Sacristán mantindrà el 4-1-4-1 del Bernabéu dilluns vinent contra la Reial Societat a casa però sí que va dir que se sent «còmode» amb aquest esquema i que l'equip té «molt treballades» totes les alternatives tàctiques. «El míster sap com plantejar els partits. Va considerar que tocava aquest contra el Madrid i va funcionar. Fem el que ens diu i hi confiem». Qüestionat sobre qui decidia l'esquema tàctic, si els jugadors o l'entrenador, Lozano va respondre que Eusebio. «Ell té l'última paraula. Els jugadors donem la nostra opinió però fem el que ell diu».

Minuts i gols a la Copa

Lozano reconeix que enguany ha trobat a la Copa del Rei el protagonisme que no ha tingut a la Lliga. «Va ser molt important per a mi jugar i fer gols», deia Lozano, que, al mateix temps, reconeixia que probablement a l'equip la Copa l'havia «distret una mica». En aquest sentit, l'actuació a la Copa farà de ben segur que Eusebio el tingui més en compte a partir d'ara. Amb vistes al futur, l'hondureny confia que l'experiència de la Copa de jugar entre setmana els serveixi per als propers duels contra Reial Societat (dilluns) i Rayo Vallecano (divendres).

Per últim, l'hondureny va explicar també que durant aquest mercat d'hivern hi va haver «alguna possibilitat» d'abandonar la disciplina del Girona però que en cap moment va tenir dubtes sobre la seva continuïtat a Montilivi. «Estava centrat en la meva feina i estic molt content al Girona».