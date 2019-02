Marc Muniesa i Carles Aleñá es repten a la final de la Supercopa de Catalunya

El defensa del Girona Marc Muniesa i el migcampista del Barça Carles Aleñá s'han reunit a la Sala d'Actes de la Federació Catalana de Futbol per parlar de la 4a edició de la Supercopa de Catalunya, duel que tindrà lloc el 6 de març a l'Estadi Municipal de la Nova Creu Alta, de Sabadell (18.45 hores, TV3).

Els dos jugadors s'han mostrat molt il·lusionats i preparats per afrontar un duel que ha guanyat en dues ocasions l'equip blaugrana i en què debuta el club gironí. Per aquest motiu, Muniesa ha dit que "per nosaltres, per al Girona, és un al·licient més d'aquests anys en els que estem vivint coses noves. Per l'entitat, per l'afició, és molt bonic poder jugar la Supercopa de Catalunya, ja que dona reconeixement als dos millors clubs de Catalunya durant la última temporada. Sempre que hi ha un trofeu per mig, és un partit important".

"Nosaltres tenim la sort de poder jugar-la cada any i és una competició que ens fa molta il·lusió. Són partits molt bonics en els quals es veu la importància i el reconeixement del futbol català, de què les coses s'estan fent bé. L'afrontem amb moltes ganes i segur que estarà molt competit", ha afegit Carles Aleñá. El jugador de Mataró ha reconegut que "és un títol i aquest any és una mica més especial perquè el juguem contra el Girona, que no l'havia disputat mai. Intentarem posar-los les coses difícils".

El futbolista del Girona ha explicat que "vindrem d'una setmana que esperem ens surtin bé les coses a la lliga i poder arribar a aquest partit amb la màxima motivació". Tots dos són jugadors que es coneixen de fa anys i, per això, Muniesa ha definit Aleñá com un jugador que "té molt bona esquerra. A més a més, cada vegada que agafa la pilota i trenca les línies dels rivals crea problemes a la línia defensiva. I quan fixa a un defensa, té la capacitat tant per xutar com per fer la passada, i per a un davanter tenir aquest tipus de mig centre és molt bo".

El blaugrana ha comentat que ha tingut "la sort de jugar-la en els últims anys i són partits que ens serveixen perquè és molt competitiu i és veu el talent dels més joves". Per referir-se al seu company, Aleñá ha numerat les moltes qualitats de Muniesa: "en Marc és un central que també té una esquerra molt bona, disposa de molta claredat en la sortida de pilota, es nota que ha jugat molts anys al Barça perquè té coses que pocs centrals tenen, és molt agressiu, bon joc aeri, anticipació... Per mi és un central molt complet i li tinc molta admiració per l'evolució que ha fet".