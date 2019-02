Convenció de la Penya Immortal al mes de març a Lloret de Mar

La Penya Immortal Girona està gestionant la celebració de la seva primera Convenció per al mes vinent a Lloret de Mar. La intenció és fer una trobada oberta a tots els aficionats i penyistes per celebrar el 25è aniversari de la penya. Entre els actes previstos durant cap de setmana, els responsables de la penya es proposen retre homenatge als protagonistes de la promoció d'ascens a Segona Divisó A de la temporada 1991-92, amb Xavi Agustí com a entrenador. La jornada coincidirà amb la visita del Girona a Leganés, encara sense horari definit.